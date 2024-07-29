Gazze'de Eğitim Felaketi: 10 Bin Öğrenci ve 400 Öğretmen Hayatını Kaybetti

Gazze'de Eğitimdeki Kayıplar

Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sürmekte olan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 10 bin öğrenci ile 400 öğretmenin cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Ayrıca, 39 bin öğrencinin liselere geçiş sınavına katılamadığı belirtiliyor.

İnsanlık Felaketi Derinleşiyor

Filistin Eğitim Bakanı Emced Barham, yaptığı basın toplantısında, Gazze'deki eğitim sisteminin ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Barham, 39 bin Filistinli öğrencinin liselere geçiş sınavından mahrum kaldığını ve 10 bin öğrencinin yanı sıra 400 öğretmenin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden Korkutucu Rakamlar

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, 7 Ekim'de başlayan saldırılardan ötürü 625 bin öğrenci eğitim alamamaktadır. Gazze'deki eğitim kurumlarının %88'inin zarar gördüğü açıklanmıştır.

7 Ekim'deki Salvolar ve Sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere yönelik devam eden ihlallere yanıt vermek amacıyla 7 Ekim 2023'te İsrail'e büyük bir saldırı düzenlemişti. O tarihten bu yana, Gazze'de neredeyse 39 bin 363 Filistinli ölmüştür. Bu kayıplar arasında 16 bin 172 çocuk ve 10 bin 798 kadın yer alıyor.

Sivil Altyapıya Yönelik Hedefler

Enkaz altında hala binlerce insanın olduğu ve sivil altyapının, hastanelerin ve eğitim kurumlarının saldırıya uğradığı ifade edilmektedir. Filistinli aileler, bu zor koşullarda hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Alıkoyma ve İnsan Hakları İhlalleri

İsrail, saldırılarının başladığı günden itibaren binlerce Filistinliyi alıkoyu ve hapsetmeye devam etmektedir. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarında 592 Filistinli hayatını kaybetmiştir. Bu durum, bölgedeki insan hakları ihlalleri ve insani durumun ciddiyetini gözler önüne sermektedir.