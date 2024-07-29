Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de Eğitim Felaketi: 10 Bin Öğrenci ve 400 Öğretmen Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle eğitim alanında büyük kayıplar yaşanıyor: 10 bin öğrenci hayatını kaybetti, 39 bin öğrenci sınavlara giremedi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 16:46
Gazze'de Eğitim Felaketi: 10 Bin Öğrenci ve 400 Öğretmen Hayatını Kaybetti

Gazze'de Eğitimdeki Kayıplar

Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in sürmekte olan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 10 bin öğrenci ile 400 öğretmenin cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Ayrıca, 39 bin öğrencinin liselere geçiş sınavına katılamadığı belirtiliyor.

İnsanlık Felaketi Derinleşiyor

Filistin Eğitim Bakanı Emced Barham, yaptığı basın toplantısında, Gazze'deki eğitim sisteminin ciddi bir krizle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Barham, 39 bin Filistinli öğrencinin liselere geçiş sınavından mahrum kaldığını ve 10 bin öğrencinin yanı sıra 400 öğretmenin hayatını kaybettiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletlerden Korkutucu Rakamlar

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, 7 Ekim'de başlayan saldırılardan ötürü 625 bin öğrenci eğitim alamamaktadır. Gazze'deki eğitim kurumlarının %88'inin zarar gördüğü açıklanmıştır.

7 Ekim'deki Salvolar ve Sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere yönelik devam eden ihlallere yanıt vermek amacıyla 7 Ekim 2023'te İsrail'e büyük bir saldırı düzenlemişti. O tarihten bu yana, Gazze'de neredeyse 39 bin 363 Filistinli ölmüştür. Bu kayıplar arasında 16 bin 172 çocuk ve 10 bin 798 kadın yer alıyor.

Sivil Altyapıya Yönelik Hedefler

Enkaz altında hala binlerce insanın olduğu ve sivil altyapının, hastanelerin ve eğitim kurumlarının saldırıya uğradığı ifade edilmektedir. Filistinli aileler, bu zor koşullarda hayatta kalmaya çalışıyorlar.

Alıkoyma ve İnsan Hakları İhlalleri

İsrail, saldırılarının başladığı günden itibaren binlerce Filistinliyi alıkoyu ve hapsetmeye devam etmektedir. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarında 592 Filistinli hayatını kaybetmiştir. Bu durum, bölgedeki insan hakları ihlalleri ve insani durumun ciddiyetini gözler önüne sermektedir.

İLGİLİ HABERLER

Altın fırsat için son gün! Milli Emlak'tan 15 bin TL'ye arsa satışı

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Hükümetten yeni zam onayı! Ağustos’ta maaşlar en az 6.808 TL artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Şart yok! O banka yakınını davet edene 10 bin lira ödeme yapacak!

EYT'yi kaçırıp üzülüne iyi haber geldi! 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emeklilik müjdesi

Emeklileri Denizbank'a koşturacak kampanya! Tek başvuru yetiyor: Geri ödemesiz 12.000 TL verilecek

Yarın BİM’de 5 kilo yoğurt ile süt ürünlerinde büyük indirimler!

O bankadan müşterilene görülmemiş kampanya! Tak diye 500 TL indirim

Taşıt kredilerinde yeni dönem 11 ödeme planı oluşturuldu!

Resimdeki gizli huniyi dünya üzerindeki insanların sadece yüzde 10'u 7 saniyede bulabiliyor! Şimdi kendini test et

Hükümetten yeni zam onayı! Ağustos’ta maaşlar en az 6.808 TL artacak

Altın fırsat için son gün! Milli Emlak'tan 15 bin TL'ye arsa satışı

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz bay/bayan 30 Vatman alım ilanını az önce duyurdu!

Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı

KPSS 2024’te kritik tarihler açıklandı 5000 yeni memur alınacak!