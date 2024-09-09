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Gazze'de Eğitim Mücadelesi: Esra Öğretmenin İhtiyaç Duyduğu Umut

Esra Ebu Mustafa, Gazze'de çocuklara eğitim vermek için evinin enkazında çadır kurdu ve umudu yeşertti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:48
Gazze'de Eğitim Mücadelesi: Esra Öğretmenin İhtiyaç Duyduğu Umut

Filistinli Öğretmen Esra Ebu Mustafa'nın Eğitim Mücadelesi

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde, Filistinli öğretmen Esra Ebu Mustafa, evini yıkan saldırının ardından çocuklara eğitim vermek üzere bir çadır kurdu. Bu zorlu koşullarda çatışma ve yıkım arasında eğitim vermeye çalışıyor.

Gazze'deki Durum

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana başlattığı şiddetli bombardımanlar sonucunda, Gazze'deki sivil altyapının büyük bir bölümü tahrip oldu. Soyutlanmış bir durumda olan bu bölgedeki 600 bin çocuk, eğitimden mahrum kalmış durumda.

Çadır Okulda Eğitim

Esra öğretmen, kendi evinin enkazı üzerinde kurduğu çadırda çocuklara ders vermek için yoğun çaba harcıyor. Kendisi, "Çocuklara ders vermek için işgalcinin yıktığı evimin enkazı üzerinde eğitim çadırı açtım." diyerek, eğitim vermek için yaşadığı zorlukları dile getiriyor.

Eğitimde Zorluklar ve Psikolojik Destek

Gerekli materyalleri bulmakta güçlük çektiğini söyleyen Esra, anaokulundan ilkokul 6. sınıfa kadar çocuklara destek vermeyi amaçladığını belirtiyor. "Eğitim çadırımızda çocukların okula olan özlemini gidermeye çalışıyoruz," diyor.

Çocukların Geleceği İçin Umut

Çadır okullarına olan ilginin büyük olduğunu vurgulayan Esra öğretmen, ailelerin uzun süredir eğitimden mahrum kalan çocukları için endişe duyduğunu ifade ediyor. Eğitim müfredatına uygun dersler vermeye özen gösterirken, çocuklara psikolojik destek sağlamak adına eğlenceli etkinlikler de düzenliyor. "Zorlu koşullara rağmen bizler, onların acılarını hafifletmeye çalışıyoruz," diyerek sözlerini tamamlıyor.

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