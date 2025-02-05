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Gazze'de Enkaz Altında Kayıp: AA Muhabiri Cadallah Kız Kardeşinin Cenazesini Arıyor

AA muhabiri Ali Cadallah, Gazze'deki yıkımın ardından kız kardeşinin cenazesini bulmayı umuyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:52
Gazze'de Enkaz Altında Kayıp: AA Muhabiri Cadallah Kız Kardeşinin Cenazesini Arıyor

Gazze’de Aylar Sonra Enkaz Altında Kayıp Arayışı

Gazze'deki savaşın ardından, AA muhabiri Ali Cadallah, uzun bir bekleyişin ardından evinin enkazına ulaşmayı başardı. Cadallah, burada kaybolan kız kardeşinin cenazesini bulabilme umudunu taşımakta.

Cadallah'ın Tanıklığı

Ali Cadallah, Gazze Şeridi’ndeki çatışmaları başından beri izleyen bir foto muhabiri olarak durumu şu şekilde ifade etti: "AA foto muhabiri olarak, bu savaşı başından beri takip ettim. Ancak bu savaş, daha önce tanık olduğum olaylardan çok daha derin bir yıkıma yol açtı."

Yaşanan yıkım ve acıların tanığı olan Cadallah, umudunu kaybetmeden kız kardeşine ait en küçük bir iz bulma arzusuyla enkaz çalışmalarına devam etmektedir.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah, İsrail'in hava saldırılarında bombalanan ve birçok...

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah, İsrail'in hava saldırılarında bombalanan ve birçok aile üyesini kaybettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evinin enkazına aylar sonra gidebildi. Ailesinden birçok kişi kaybeden Jadallah, İsrail saldırısı sırasında evde olan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden kız kardeşi Dua'nın cenazesini bulabilmeyi ve onu usullere uygun bir şekilde defnetmeyi umuyor. Jadallah'ın evi 11 Ekim 2023'te İsrail bombardımanının hedefi olmuş, saldırıda Jadallah'ın babası ve kardeşleri dahil, ailesinden 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah, İsrail'in hava saldırılarında bombalanan ve birçok...

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah, İsrail'in hava saldırılarında bombalanan ve birçok aile üyesini kaybettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evinin enkazına aylar sonra gidebildi. Ailesinden birçok kişi kaybeden Jadallah, İsrail saldırısı sırasında evde olan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden kız kardeşi Dua'nın cenazesini bulabilmeyi ve onu usullere uygun bir şekilde defnetmeyi umuyor. Jadallah'ın evi 11 Ekim 2023'te İsrail bombardımanının hedefi olmuş, saldırıda Jadallah'ın babası ve kardeşleri dahil, ailesinden 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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