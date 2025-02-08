Gazze'de Esir Takası Sırasında İsrail'e Ait Tüfekle Görüntülenen Kassam Üyesi

Gazze'deki Esir Teslimatında Çarpıcı Görüntü

Gazze'de gerçekleştirilen esir teslimatı sırasında Kassam Tugaylarından bir üyenin, İsrail'e ait bir tüfek taşıdığı bildirildi. Bu olay, İsrail devlet televizyonu KAN tarafından aktarıldı.

Esir Teslimatı ve Tüfek Detayları

Bugün yapılan teslimat esnasında, Kassam Tugayı'ndan bir kişinin 7 Ekim 2023'teki saldırılarda elde edilen Negev tipi makineli tüfek ile görüntülendiği belirtildi. Tüfeğin üzerinde, İbranice olarak yazılmış olan Tomer Nagar isminin yer aldığı kaydedildi. Tomer Nagar, Golani Tugayı 501. Taburu'nda görevli bir asker olarak biliniyor.

Hamas'ın Askeri Faaliyetleri

Yine habere göre, Hamas, 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırılarda birçok İsrail askerine ait silaha el koymuş durumda. Bu eylemler, Hamas'ın Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller karşısında gerçekleştirdiği saldırıların bir parçası olarak yorumlanıyor.

Ateşkes ve Esir Takası Süreci

Öte yandan, Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, ilk beş turda 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı. Bu anlaşmaya göre, toplamda 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanmaktadır.

Ayrıca, 27 Ocak itibarıyla Netzarim Koridoru, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde güneyden kuzeye geçişine açıldı. 1 Şubat’ta ise Gazze Şeridi ve Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından hasta ve yaralıların tahliyesi için açıldı.