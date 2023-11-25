Gazze'de Esir Takası ve Geçici Ateşkeste ikinci gün! Esir Takası Devam Ediyor

İsrail ile Hamas arasında Katar'ın arabuluculuğunda sağlanan esir takası ve geçici ateşkes anlaşması sürüyor. Dün 13 İsrailli esir ile 39 Filistinli mahkum karşılıklı olarak serbest bırakılırken, bugün 14 İsrailli ve 42 Filistinli daha takas edilecek. Batı medyası ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes sonrası zor bir durumda kalacağını ileri sürüyor.

İsrail Gazze'ye Yardım Kamyonları Gönderiyor

Gazze'de 4 gün sürecek olan insani aranın ilk gününde İsrail hapishanelerinden 39 Filistinli salıverilirken, Gazze'den ise 10 Taylandlı, 1 Filipinli ve 13 İsrailli esir serbest bırakıldı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esirleri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

İsrail, Gazze'ye bugün iki yüz yardım kamyonunun girmesine izin verecek. Yardım malzemeleri arasında gıda, ilaç, yakıt ve inşaat malzemeleri bulunuyor. Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye bıraktığı yıkımı temizlemek ve evlerini yeniden inşa etmek için çalışmalarına devam ediyor.





İsrail Savunma Bakanı: Savaşa Devam Edeceğiz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, geçici ateşkesin bitiminde Gazze'ye karşı tüm güçlerini kullanarak savaşa devam edeceklerini söyledi. Gallant, "Her şeye hazırlıklı olmalıyız. IDF geçici ateşkes boyunca savaşın sonraki aşamalarına yönelik hazırlıkları tamamlayacak." dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari ise esir takasının önümüzdeki günlerde daha karmaşık hale geleceğini öne sürerek "Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin akıbeti hala belirsiz. Hamas, esirlerin sağlık durumları ve yerleri hakkında bilgi vermiyor." dedi.

Netanyahu Zor Bir Seçim Yapacak Mı?

Dünya, Gazze'deki geçici ateşkesin uzamasını umarken Batı medyasında yayınlanan analizlerde ateşkes sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yoğun bir baskı altında kalacağı iddia ediliyor. Analistlere göre Netanyahu, hükümetindeki aşırı sağcıların 'operasyona devam et' baskıları ile sevdikleri hala Hamas'ın elinde olan İsrailli aileler arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalabilir.

• Gazze'de kaç gün sürecek olan insani ara?

• Gazze'de 4 gün sürecek olan insani ara 7 Ekim'de başladı ve 11 Ekim'de sona erecek.

• Gazze'den kaç İsrailli esir serbest bırakıldı?

• Gazze'den 13 İsrailli esir 7 Ekim'de, 14 İsrailli esir ise 8 Ekim'de serbest bırakıldı. Toplamda 27 İsrailli esir takas edildi.

• İsrail hapishanelerinden kaç Filistinli salıverildi?

• İsrail hapishanelerinden 39 Filistinli 7 Ekim'de, 42 Filistinli ise 8 Ekim'de salıverildi. Toplamda 81 Filistinli mahkum takas edildi.