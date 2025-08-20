DOLAR
Gazze'de Eski Milli Basketbolcu Muhammed Şalan İsrail Ateşiyle Öldürüldü

İsrail güçleri Gazze'nin Han Yunus bölgesinde, eski Filistin millî basketbolcu Muhammed Şalan'ı insani yardıma ulaşmaya çalışırken öldürdü.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 03:03
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 03:03
Olayın Detayları

İsrail ordusu, Filistin Millî Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Muhammed Şalan'ı Gazze'nin Han Yunus bölgesinde hedef alarak öldürdü.

WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, 40 yaşındaki Şalan, çocuklarını doyurmak için insani yardıma ulaşmaya çalışırken açılan ateş sonucu şehit oldu.

Haberde, Şalan'ın böbrek yetmezliği bulunan ve sepsis hastası kızı Meryem için yiyecek ve ilaç aradığı, sık sık yardım çağrısında bulunduğu belirtildi.

Kaynak: WAFA.

