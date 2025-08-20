Gazze'de Eski Milli Basketbolcu Muhammed Şalan İsrail Ateşiyle Öldürüldü

Olayın Detayları

İsrail ordusu, Filistin Millî Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Muhammed Şalan'ı Gazze'nin Han Yunus bölgesinde hedef alarak öldürdü.

WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, 40 yaşındaki Şalan, çocuklarını doyurmak için insani yardıma ulaşmaya çalışırken açılan ateş sonucu şehit oldu.

Haberde, Şalan'ın böbrek yetmezliği bulunan ve sepsis hastası kızı Meryem için yiyecek ve ilaç aradığı, sık sık yardım çağrısında bulunduğu belirtildi.

Kaynak: WAFA.