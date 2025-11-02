Gazze'de Eyyubiler'den Kalan Kemaliyye Okulu Ateşkesle Yeniden Açıldı

Kemaliyye Okulu ateşkesle kapılarını açtı

İsrail'in Gazze'de 2 yıl süren saldırıları nedeniyle eğitimden uzak kalan Filistinli öğrenciler, 10 Ekim'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle kısıtlı imkânlarla da olsa okullara dönmeye başladı. Bu süreçte, Gazze'nin doğusunda Eyyubiler dönemine kadar uzanan tarihi yapılar arasında yer alan Kemaliyye Okulu yeniden eğitime açıldı.

Tarihi bina eğitim için seferber edildi

700 yıl öncesine kadar uzanan ve Eyyubiler döneminden kalma tek okul olma özelliği taşıyan yapı, 1970'lere kadar okul olarak kullanılmış, sonrasında işlevini yitirmişti. Saldırılarda çoğu okulun yıkılması üzerine bu taş bina, yeniden faaliyete geçirildi. Okulda dört küçük sınıf bulunuyor ve yaklaşık iki hafta önce sabahçı ve öğlenci olacak şekilde temel ve lise düzeyinde eğitim başladı.

İmkanlar yetersiz, kapasite sınırlı

Kemaliyye Okulu, alan darlığı ve yüksek talep nedeniyle sadece 300 öğrenci alabiliyor; bu kontenjanda 150 ilkokul, 150 lise öğrencisi yer alıyor. Okul müdiresi Fayide Abdulkerim el-Issi, okulların çoğunun yıkıldığını, sınırlı ve basit imkânlarla çalıştıklarını, temel tefrişatın bulunmadığını ve çocukların yerde oturduğunu aktardı. Issi, ailelerin kararlılığı sayesinde okulu açmayı başardıklarını belirtti.

Öğrenciler temel bilgileri yeniden öğreniyor

Issi, öğrencilerin iki buçuk yıllık kesinti nedeniyle eğitimde ciddi eksiklikler yaşadığını vurguladı: "Bugün 4. sınıfta olan bir çocuk savaş başladığında 1. sınıftaydı ve sadece bir ay ders gördü... Çoğu çocuk neredeyse okuma yazma bilmiyor." Öğrencilerin bir kısmı temelden yeniden eğitiliyor; 11. sınıfa kayıtlı bir öğrencinin savaşın başında 9. sınıfta olduğunu ve temel bilgileri eksik olduğunu ifade etti.

Toplumsal talep ve ihtiyaç çağrısı

Issi, okulu sıfırdan kurmak zorunda kaldıklarını belirterek yerel topluma "okul içine eğitim çadırları kurulması, kırtasiye malzemesi ve sandalye temin edilmesi" çağrısında bulundu. Velilerin yoğun talebi nedeniyle kayıtlar sınırlı tutuluyor; birçok veli çocuklarını kaydettirebilmek için okula geliyor.

Veliler ve öğrencilerin beklentileri

Çocuklarını kaydettirmeye çalışan Aişe Lubbad, kontenjan dolduğu için çocuklarının kaydını yaptıramadığını belirtti. Lubbad, çocuklarının 3 yıldır yüz yüze eğitimden uzak kaldığını söyleyerek okulların onarılmasını ve gerekirse çadırlarda eğitim verilmesini talep etti: "Bu kadar cehalet yeter." Lubbad, sabah-öğlen uygulaması nedeniyle ders saatlerinin kısaldığını ve öğretmenlerin öğrencilerle yeterince ilgilenemediğini de vurguladı.

Çocukların özlemi

Okulun 4. sınıf öğrencisi Selva Attal, güneye göç ettiklerini, orada 3. sınıfı okuduğunu ve şimdi 4. sınıfa kaydolduğunu anlattı. Yıkılan okulunu ve eskiden yaşadıkları günleri özlediğini şu sözlerle dile getirdi: "Kendi okulumuzda oyun oynardık, eğlenirdik, teneffüse çıkardık, oyun alanımız vardı. Ama burada sadece ders var, başka hiçbir şey yok."

Eğitim sistemi hedef alındı

Haberde, İsrail saldırılarının eğitim sistemini hedef alan sistematik bir boyutu olduğuna dikkat çekiliyor. 2009'da kavramı ortaya atılan "skolastisit" ile eğitim (education) ve soykırım (genocide) anlamına gelen "educide" politikasının 8 Ekim 2023 sonrasında Gazze'de yoğun şekilde uygulandığı, yerle bir edilen okul ve üniversitelerle bir neslin eğitimden mahrum bırakıldığı ifade edildi.

Sonuç olarak, Kemaliyye Okulu gibi tarihi yapılar sınırlı koşullarda öğrencilere kapılarını açsa da, geniş çaplı onarım, altyapı desteği ve malzeme yardımı olmadan Gazze'deki eğitim açığının kapatılması zor görünüyor.

