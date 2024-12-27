DOLAR
35,2 -0,13%
EURO
36,77 0,03%
ALTIN
2.973,65 0,14%
BITCOIN
3.393.042,14 -0,83%

Gazze'de Filistinli Erkeklerin Zorla Yerinden Edilme Anları Ortaya Çıktı

Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun saldırıları sırasında Filistinli erkeklerin zorla yerlerinden edildiği anların görüntüleri sosyal medyada yayımlandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:46
Gazze'de Filistinli Erkeklerin Zorla Yerinden Edilme Anları Ortaya Çıktı

Gazze'nin Kuzeyinde Zorla Yerinden Edilme Görüntüleri Sosyal Medyada Yayılmaya Başladı

İsrail ordusunun yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyinden gelen dikkat çekici görüntüler, bölgedeki insanlık halini gözler önüne seriyor. Sosyal medyada paylaşım yapan İsrail’in Kanal 14 televizyonunun muhabirleri, Filistinli erkeklerin zorla yerlerinden edildiği anları kaydetti.

Görüntülerde, elbiseleri çıkarılan bir grup Filistinli erkeğin, tank ve zırhlılarla dolu bir bölgede iç çamaşırlarıyla elleri havada geçerken, yaşanan zorbalık açıkça gözler önüne seriliyor. Ağır yıkımın yaşandığı bölgede, çok sayıda İsrail tankı ve zırhlısının konuşlandığı dikkati çekiyor.

Öne çıkan sahneler arasında, bölgedeki zırhlılardan birinin üzerindeki ağır makineli silahın, Filistinlilerin geçtiği yolu hedef alacak şekilde çevrili olduğu görülüyor. Bu görüntüler, İsrail ordusunun 6 Ekim'den itibaren Gazze'nin kuzeyindeki kara saldırılarını yoğunlaştırarak, bölgedeki Filistinlilerin tahliyesine yönelik hamlelerini açıkça ortaya koymuş oluyor.

Yaklaşık 14 aydır devam eden olaylar neticesinde, 2 ayı aşkın süredir zorla yerinden edilen yaklaşık 400 bin Filistinli, açlık ve ağır yıkıma rağmen evlerini terk etmeye karşı direniyor. İsrail’in bu saldırılarla Gazze’nin kuzeyini tamamen boşaltmayı amaçladığı belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Azerbaycan Hava Yolları, Kazakistan'daki Uçak Kazasına Dış Müdahale İddiası
2
Ankara'da Filistinli Gazeteciler için Anma Programı Düzenlendi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ana Muhalefete Sert Eleştiri: 'Zalim Esed'e Mersiye Yakacaklar!'
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardeşlik Vurgusu: 'Yüz Akıyla Sınav Verdik'
5
Saadet Partisi, DEVA Partisi Milletvekilleriyle TBMM'de Grup Oluşturdu
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasette Kutuplaşma ve Ayrışmaya Dikkat Çekti

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!