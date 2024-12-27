Gazze'de Filistinli Erkeklerin Zorla Yerinden Edilme Anları Ortaya Çıktı

Gazze'nin Kuzeyinde Zorla Yerinden Edilme Görüntüleri Sosyal Medyada Yayılmaya Başladı

İsrail ordusunun yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyinden gelen dikkat çekici görüntüler, bölgedeki insanlık halini gözler önüne seriyor. Sosyal medyada paylaşım yapan İsrail’in Kanal 14 televizyonunun muhabirleri, Filistinli erkeklerin zorla yerlerinden edildiği anları kaydetti.

Görüntülerde, elbiseleri çıkarılan bir grup Filistinli erkeğin, tank ve zırhlılarla dolu bir bölgede iç çamaşırlarıyla elleri havada geçerken, yaşanan zorbalık açıkça gözler önüne seriliyor. Ağır yıkımın yaşandığı bölgede, çok sayıda İsrail tankı ve zırhlısının konuşlandığı dikkati çekiyor.

Öne çıkan sahneler arasında, bölgedeki zırhlılardan birinin üzerindeki ağır makineli silahın, Filistinlilerin geçtiği yolu hedef alacak şekilde çevrili olduğu görülüyor. Bu görüntüler, İsrail ordusunun 6 Ekim'den itibaren Gazze'nin kuzeyindeki kara saldırılarını yoğunlaştırarak, bölgedeki Filistinlilerin tahliyesine yönelik hamlelerini açıkça ortaya koymuş oluyor.

Yaklaşık 14 aydır devam eden olaylar neticesinde, 2 ayı aşkın süredir zorla yerinden edilen yaklaşık 400 bin Filistinli, açlık ve ağır yıkıma rağmen evlerini terk etmeye karşı direniyor. İsrail’in bu saldırılarla Gazze’nin kuzeyini tamamen boşaltmayı amaçladığı belirtiliyor.