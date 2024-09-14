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Gazze'de Filistinli Gruplardan Ulusal Toplantı

Gazze'de Filistinli gruplar arasında yapılan toplantıda, halkın özgür seçme hakkı ve savaştan sonraki süreç vurgulandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 01:06
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 01:06
Gazze'de Filistinli Gruplardan Ulusal Toplantı

Filistinli Gruplar Gazze'de Üçlü Toplantı Gerçekleştirdi

Gazze, İsrail saldırıları altında zorluklarla mücadele eden Filistinli gruplar, önemli bir "üçlü toplantı" gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan açıklamalarda, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve özgür iradesiyle seçim yapma hakkının tartışılmaz olduğu ifade edildi.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Hamas hareketi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) iki fraksiyonu, Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından alınacak kararların yalnızca Filistin halkı ve ulusal güçleri tarafından verileceğini belirtti. Yapılan ortak açıklamada, toplantının, siyonist işgalin Filistin halkına yönelik soykırım savaşının gölgesinde gerçekleştiği ifade edildi. Açıklamada Şu Vurgular Yapıldı:

  • Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı kesinlikle kabul edilmelidir.
  • FKÖ'nün yeniden itibarı sağlanmalı ve Filistinlileri bir araya toplamaya yönelik çalışmalar artırılmalıdır.
  • Pekin'deki ulusal uzlaşma anlaşmasının uygulanması için acil adımlar atılmalıdır.

İlk Adımlar ve Gelecek Perspektifi

Toplantıda ayrıca, "Filistin halkının talepleri yerine getirilmeden, İsrail Gazze'den tamamen çekilmeden ve abluka kaldırılmadan bir anlaşma olmayacaktır" ifadesine yer verildi. Filistin halkına yönelik saldırılara karşı mücadelede, Kudüs, Batı Şeria ve diğer işgal altındaki bölgelerde seferberlik çağrısı yapıldı.

Pekin Diyaloğu

21-22 Temmuz tarihleri arasında Çin, Filistinli gruplar için kapsamlı bir ulusal toplantıya ev sahipliği yaptı. 14 grup temsilcisi arasında imzalanan "Pekin Diyaloğu", birlik sağlama çabalarının bir göstergesi oldu.

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