Gazze'de Filistinliler Soğukla Mücadele Ediyor: Konteyner Ev Başvurusu Reddedildi

Gazze'de, konteyner evlerin girişine izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, çadırlarda soğuk hava koşullarıyla mücadelesini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:22
Gazze'de Filistinliler Soğukla Mücadele Ediyor: Konteyner Ev Başvurusu Reddedildi

Gazze'de Soğuk İle Mücadele Eden Filistinlilerin Zorlu Hayatları

İsrail'in konteyner ev girişine izin vermediği Gazze'de, 15 ay süren çatışmalardan kurtulan Filistinliler, şimdi de şiddetli rüzgar ve yağmur altında derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Gazze'de yaklaşık 2 milyon insan, sürekli hava saldırlarının ardından evlerinden zorla edilmiş durumda.

Soğuk ve Yağışlı Hava Uyarısı

Gazze Şeridi'nde, barınma, yiyecek ve temiz su gibi temel ihtiyaçlara erişim imkânı bulamayan Filistinliler, kışın etkilerinin arttığı bu günlerde olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürü Mahmud Basal, bölgedeki soğuk ve yağışlı hava koşullarını göz önünde bulundurarak halkı tedbir almaları konusunda uyardı.

Çadırlardan Kaçış Yok

Yaşlılar ve çocukların büyük risk altında olduğu Gazze'de, binlerce insan plastik ve yıpranmış battaniyelerle ısınmaya çalışıyor. Filistinli Ahmed Muhenna, “Rüzgar çok şiddetli ve çadırları uçuruyor. İnsanlar için buradaki durum son derece zor,” diyerek yaşadığı sıkıntıları aktarıyor.

Izzal Evler ve Geri Dönüş Hayali

Filistinli Vela en-Neccar, ateşkesin ardından bombardımanın durduğunu ancak mekânlarının İsrail sınırına yakın olmasından dolayı geri dönemediklerini belirtiyor. “Geri döneceğimiz evimiz yok, konteyner evler de yok,” diyen Neccar, açlık ve hayatta kalma savaşı verdiklerini vurguladı.

Konteyner Ev Talepleri Artıyor

Buseyne en-Neccar da konteyner ev talep edenlerden. Barınacak yer bulmakta zorluk yaşayan Buseyne, “Ciddi anlamda su sıkıntısı yaşıyoruz ve yaşam şartlarımız çok zor,” ifadelerini kullanarak durumunu dile getirdi.

Hızla Artan Evsizlik Sorunu

Gazze'de yaklaşık 1,5 milyon insan, İsrail saldırılarında evleri yıkıldığı için evsiz kaldı. Geçtiğimiz haftalarda da şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok çadır yerlerinden söküldü veya parçalandı. 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Sadece enkaz altında kaybolanların sayısı ise 14 bini aşıyor.

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