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Gazze'de Filistinlilerin Çadırları Sağanak Yağışla Sular Altında Kaldı

Ateşkesle evlerine dönmeye hazırlanan Filistinlilerin çadırları, sağanak yağışla birlikte sular altında kaldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 20:56
Gazze'de Filistinlilerin Çadırları Sağanak Yağışla Sular Altında Kaldı

Gazze'de Katastrofik Yağış Koşulları

İsrail'in 15 ayı aşkın süredir uyguladığı soykırım nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, ateşkesin ardından evlerine dönmeyi planlıyor. Ancak, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesiminde etkili olan şiddetli yağış, durumlarını daha da zorlaştırdı. Çadırlarında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, yağmurla birlikte sular altında kaldı.

Mahmud Suvayrki'nin Şok Edici Açıklamaları

Filistinli Mahmud Suvayrki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sadece 10 dakika içinde bölge tamamen sular altında kaldı, gölete dönüştü." diyerek, acı gerçeği dile getirdi. Suvayrki, yağmur nedeniyle gece boyunca çocuklarının uyuyamadığını, eşyalarının sular altında kaldığını belirtti.

Geri Dönüş Ümidindeki Zorluklar

Deyr Belah'ın kuzeyinde yaşayan Hac Salim Uveyni ise, "Sular her taraftan sardı, kıpırdayamadık." ifadelerini kullanarak, çadırlardaki zor yaşam koşullarını aktardı. Sivil Savunma Müdürlüğüne ulaşmayı dahi başaramadığını sözlerine ekleyen Uveyni, çadırlarının ne yağmurdan ne de soğuktan koruyabildiğini dile getirdi.

Ailelerin İhtiyacı Var

Nadya Asıyyu, kendisinin ve çocuklarının yaşadığı zorlukları paylaşarak, sabah saatlerinde kaldıkları çadırın su altında kaldığını belirtti. Asıyyu, "Kıyafete, yatağa, yiyeceğe; temel gereksinimlere ihtiyaç duyuyoruz," diyerek, ailesinin hasta olduğunu ve şartlarının çok ağır olduğunu ifade etti. Vanil bir umutla, Gazze'ye dönmeyi arzuladığını belirten Asıyyu, hiçbir yardıma ulaşamadıklarını aktardı.

Göç ve Ağır Koşullar

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım, Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 2 milyon Filistinliyi göçe zorladı. Evleri yıkılan birçok insan, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Yağmur ve çamur suları altında kalan bu çadırlar, kış mevsiminin gelmesiyle daha da zor bir hale geldi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar arabuluculuğunda, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ve esir takası anlaşması sağlandı. Anlaşma 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi ve ilk 42 gün içinde İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak. Şiddetli çatışmalar sırasında, çoğu kadın ve çocuk 158 bin Filistinli öldü veya yaralandı; 14 bin kişi ise kayboldu.

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