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Gazze'de Filistinlilerin Kaçış Noktası: El-Mevasi

BM, El-Mevasi'de kilometrekareye 30 bin Filipinli düştüğünü duyurdu; zorunlu göç ve saldırılara dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 16:52
Gazze'de Filistinlilerin Kaçış Noktası: El-Mevasi

Filistinlilerin Güvende Olmaya Çalıştığı El-Mevasi

Birleşmiş Milletler, İsrail'in saldırıları sonucunda zorunlu göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin sığındığı Gazze'deki El-Mevasi bölgesinde durumun kritik hale geldiğini açıkladı. Kilometrekareye düşen kişi sayısının 30 bine ulaşması, bu bölgedeki insanlık krizine işaret ediyor.

İsrail’in Saldırıları ve Artan İnsan Yoğunluğu

Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah bölgesi arasında bulunan El-Mevasi, altyapısız ve yetersiz yapılaşmaya sahip olması nedeniyle, yaklaşık 2,3 milyon Filistinliyi hapsedilmeye çalışılıyor. BM'nin Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, bölgedeki bu yoğunluğa dikkat çekildi.

Yerinden Edilmenin Artan Maliyeti

UNRWA'nın yaptığı değerlendirmede, El-Mevasi'de 7 Ekim'den bu yana uzun süren operasyonlar ve sürekli tahliye emirleri nedeniyle ailelerin sık sık göç etmek zorunda kaldığı belirtildi. Önceden kilometrekareye 1200 kişinin nüfusu varken, günümüzde bu sayı 30 bine kadar yükselmiş durumda.

İsrail'in Sistematik Göç Politikası

İsrail, son saldırılarından bu yana düzenlediği tahliye kararlarıyla Gazze’deki Filistinlileri sürekli göç ettiriyor. BM verilerine göre, Gazze'deki her 10 kişiden 9'u, bu saldırılar nedeniyle zorla yerinden edildi.

Kaçan Filistinliler, gıda sıkıntısı ve saldırıların yanı sıra, zorunlu göç yüzünden de büyük zorluklar yaşıyor. Gazze'deki birçok kişi, ayda bir göç etmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanlar, derme çatma çadırlarda yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.

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