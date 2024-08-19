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Gazze'de Gazeteci Ölümleri 169'a Yükseldi: Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 169'a ulaştı. Uluslararası toplumdan tepkiler sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 14:51
Gazze'de Gazeteci Ölümleri 169'a Yükseldi: Saldırılar Devam Ediyor

İsrail Saldırıları Nedeniyle Gazeteci Ölümleri Artıyor

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazeteci sayısı 169'a yükseldi. Gazze'deki yerel hükümetin Medya Ofisi'nden gelen bilgilere göre, son olarak, İbrahim Mervan Muharib adlı gazeteci, İsrail ordusunun askeri operasyonları sırasında vurularak hayatını kaybetti.

Medya Ofisi Açıklama Yaptı

Gazze Medya Ofisi, yaptığı açıklamada, "İbrahim Mervan Muharib'in yaşamını yitirmesiyle birlikte, Gazze'deki soykırım savaşının başlatılmasından bu yana ölen gazetecilerin sayısı 169'a ulaştı" ifadelerine yer verdi. Muharib, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde, İsrail askerleri tarafından açılan ateşle vuruldu.

Uluslararası Toplumdan Tepkiler

Açıklamada, İsrail ordusunun gazetecileri hedef almasının kınandığına vurgu yapılarak, uluslararası topluma Filistinli gazetecilerin öldürülmesine son verilmesi yönünde ciddi yaptırımlar uygulamaları talep edildi. Filistinli gazetecilerin korunması amacıyla ilgili uluslararası kuruluşlar da çağrıldı.

Gazetecilerin Hedef Alınması

Öte yandan, Filistin basınında yer alan bir haberde, dün Hamed kentinde görevde olan bir grup gazetecinin İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ve Muharib’in cansız bedeninin bu bölgeden birkaç kilometre uzakta bulunduğu belirtildi.

İsrail Saldırıları ve Civil Kayıplar

Gazze'de İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında, 7 Ekim'den bu yana 16 binden fazla çocuk, 10 binden fazla kadın dahil olmak üzere toplamda 40 bin 139 Filistinli öldü. Yoğun bombardıman altında kalan sivil yerleşim yerleri ve sağlık kurumları ağır tahribata uğradı.

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