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Gazze'de Gazeteciler İçin Tarihi Katliam: 1640 Saldırı

Filistin Gazeteciler Sendikası, Gazze'deki gazetecilerin maruz kaldığı saldırıları ve ölümleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 21:16
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 21:16
Gazze'de Gazeteciler İçin Tarihi Katliam: 1640 Saldırı

Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan Şok Rapor

Filistin Gazeteciler Sendikası, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde medya mensuplarına yönelik gerçekleşen 1640 saldırıyı duyurdu. Sendikanın açıklamasında, bu dönemde gazetecilerin "basın tarihinin en korkunç katliamına maruz kaldığı" vurgulandı.

Ebubekir'in Açıklamaları

Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, Ramallah'ta düzenlenen "Filistin için Medya" konferansında yaptığı açılış konuşmasında, 2013'ten bu yana dünya genelinde 900 gazetecinin öldüğünü belirterek, bu yıl yalnızca 82 gazetecinin katledildiğine dikkat çekti.

Ebubekir, Gazze'deki gözlemlerini aktararak, "Bu canice savaş (İsrail'in soykırımı) sırasında Gazze'de, tüm dünyada öldürülen gazeteci sayısının iki katı gazeteci öldürüldü." dedi. 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 188 gazetecinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gazetecilerin Durumu ve Savaşın Etkileri

Ebubekir, "İsrail'in Gazze'ye ve onun kararlı halkına karşı 400 günden fazla süren soykırım savaşında gazetecilerimiz, basın tarihinin gördüğü en büyük ve en korkunç katliama maruz kaldı. İki dünya savaşında bu kadar gazeteci öldürülmedi," ifadelerini kullandı. Gazze'deki gazetecilerin yaşadığı zorlukları dile getirerek, evlerinin yıkıldığını ve temel ihtiyaçlardan mahrum kaldıklarını belirtti.

Uluslararası Tepkiler

Konferansa katılan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) Başkanı Dominique Pradalie, Gazze'nin "kan gölüne sahne olduğunu" ifade ederek, "Soykırım için tüm koşullar mevcut," dedi. Pradalie, Gazze'de öldürülen gazetecilerin çoğunluğunun kasıtlı olarak hedef alındığını ve İsrail'in uluslararası medyanın Gazze'ye erişimini engellemeye devam ettiğini belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in 188 gazeteciyi öldürdüğünü, 396'sını yaraladığını ve 40'ını alıkoyduğunu duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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