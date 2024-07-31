Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de Gazetecilere Yönelik Saldırılara Tepki

Gazze'deki gazeteciler, İsrail'in Al Jazeera muhabirlerini öldürmesini protesto etti ve sorumluların hesap vermesini talep etti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 22:34
Gazze'de Gazetecilere Yönelik Saldırılara Tepki

Gazze'deki Gazeteciler Protesto Düzenledi

Gazze Şeridi'nde bir araya gelen yüzlerce gazeteci, İsrail'in Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'yi öldürmesini protesto etti.

Protesto Aksa Şehitleri Hastanesi Önünde Gerçekleştirildi

İlgili protesto, Gazze'deki Medya Ofisi tarafından Aksa Şehitleri Hastanesi önünde düzenlendi. Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in gazetecilere yönelik işlediği cinayetleri kınadıklarını dile getirdi.

Sorumluların Hesap Vermesi Talebi

Sevabite, "İsrail ve ABD'yi, gazetecilere ve Gazze halkına karşı işlenen suçlardan sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullanarak, uluslararası toplumu ve kuruluşları, İsrail'in suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması için baskı yapmaya çağırdı.

Al Jazeera'dan Açıklama

Al Jazeera televizyonu da yaptığı yazılı açıklamada, muhabirlerinin hayatını kaybetmesine neden olanların yargılanması için gerekli hukuki adımları atacaklarını belirtti.

Saldırı Anı ve Arka Planı

Gul ve Rifi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması sonrası yıkılmış evinin görüntülerini almak amacıyla Şati Mülteci Kampı'na gitti. Gazeteciler, söz konusu evin çekimini tamamladıktan sonra araçlarıyla ayrılırken, İHA saldırısında hayatlarını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor