Gazze'de Gazetecilere Yönelik Saldırılara Tepki

Gazze'deki Gazeteciler Protesto Düzenledi

Gazze Şeridi'nde bir araya gelen yüzlerce gazeteci, İsrail'in Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'yi öldürmesini protesto etti.

Protesto Aksa Şehitleri Hastanesi Önünde Gerçekleştirildi

İlgili protesto, Gazze'deki Medya Ofisi tarafından Aksa Şehitleri Hastanesi önünde düzenlendi. Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in gazetecilere yönelik işlediği cinayetleri kınadıklarını dile getirdi.

Sorumluların Hesap Vermesi Talebi

Sevabite, "İsrail ve ABD'yi, gazetecilere ve Gazze halkına karşı işlenen suçlardan sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullanarak, uluslararası toplumu ve kuruluşları, İsrail'in suçlarının uluslararası mahkemelerde soruşturulması için baskı yapmaya çağırdı.

Al Jazeera'dan Açıklama

Al Jazeera televizyonu da yaptığı yazılı açıklamada, muhabirlerinin hayatını kaybetmesine neden olanların yargılanması için gerekli hukuki adımları atacaklarını belirtti.

Saldırı Anı ve Arka Planı

Gul ve Rifi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması sonrası yıkılmış evinin görüntülerini almak amacıyla Şati Mülteci Kampı'na gitti. Gazeteciler, söz konusu evin çekimini tamamladıktan sonra araçlarıyla ayrılırken, İHA saldırısında hayatlarını kaybetti.