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Gazze'de Genç Girişimci, Öğrenciler ve Uzaktan Çalışanlar İçin Ümidin Kafe'sini Açtı

Gazze Şeridi'nde genç bir Filistinli, açtığı kafe ile öğrenciler ve uzaktan çalışanlara elektrik ve internet hizmeti sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:13
Gazze'de Genç Girişimci, Öğrenciler ve Uzaktan Çalışanlar İçin Ümidin Kafe'sini Açtı

Gazze Şeridi'nde Yeni Bir Umut Işığı

İsrail'in 10 aylık saldırı sürecinde, Gazze Şeridi'nde genç bir Filistinli girişimci, öğrenciler ve uzaktan çalışanlar için elektrik ve internet hizmeti sunan bir kafe açtı.

Kurayk'ın Hikayesi

Refah kentinin Han Yunus bölgesindeki El-Mevasi sahiline sığınan Muhammed Kurayk, bu kafenin arka planını AA muhabirine şöyle anlattı:

“Bölgeye geldiğimde, elektrik ve internet sıkıntısına çözüm arayışım vardı. İsrail'in saldırıları neticesinde tüm dükkanlar ve çalışma ortamları yok oldu. Kafe için yaklaşık bir ay yer aradım.”

Kurayk, bu kafenin, eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler ve uzaktan çalışanlar için bir çözüm sunduğunu belirtti. Kafenin yaklaşık 40 kişilik kapasiteye sahip olduğunu ekledi.

Bir Uğrak Noktası

Filistinli gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bu kafe, günün her saatinde elektriğe ve internete ihtiyaç duyan öğrenciler, uzaktan çalışanlar ve gazeteciler için önemli bir buluşma noktası haline geldi.

Öğrencilerin Dilekleri

İç mimarlık öğrencisi Hibetullah el-Cezzar, kafede internet hizmetinden yararlanarak derslerine devam edebildiğini ifade etti. Öğrenciler, savaşın bir an önce sona ermesini ve eski hayatlarına dönebilme umudunu taşıdıklarını vurguladı.

Korku ve Cesaret

Grafik tasarımcı Muhammed el-Amudi, kafe sayesinde çalışmalarına yeniden başlayabildiğini belirtti. Diğer bir genç kız Ela el-Kebariti, kafenin uygun atmosferinde çalıştığını ancak İsrail'in sahile yönelik saldırılarından korktuklarını dile getirdi.

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar sonucunda en az 39,145 Filistinli hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, enkaz altında binlerce ölü bulunuyor ve sivil altyapı ciddi şekilde tahrip ediliyor.

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