Gazze'de Gıda Depolarında Büyük Yangın Çıktı

Gazze'nin Nasır Caddesi'ndeki gıda depolarında çıkan büyük yangına müdahale etmekte zorluk yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:28
Gazze'de Gıda Depolarında Büyük Yangın Çıktı

Gazze'de, Nasır Caddesi'nde bulunan gıda maddelerinin depolandığı alanlarda büyük bir yangın çıktı. Olayla ilgili olarak Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmalara devam ettiği belirtildi. Ancak, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları sonucu itfaiye araçlarının büyük çoğunluğunun imha edilmesi nedeniyle yangına müdahalede büyük zorluklar yaşandığı vurgulandı.

"Ekiplerimiz, Gazze kenti kuzeyindeki Nasır Caddesi’nde gıda malzemelerinin bulunduğu depolarda çıkan büyük yangını kontrol altına almaya çalışıyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, yalnızca iki itfaiye aracıyla devasa alevlerin söndürülmeye çalışıldığı kaydedildi.

Yangının nedenine dair henüz bir bilgi verilmediği belirtildi. Öte yandan, İsrail, 16 ay süren saldırılarda Gazze’deki sivil savunma altyapısına sistematik olarak saldırmış, bu süreçte birçok sivil savunma aracı yok edilmiş ve sivil savunma görevlileri arasında da kayıplar yaşanmıştır.

İsrail, bu saldırılarında Gazze'nin elektrik, su, yol ve kanalizasyon altyapısına da büyük zarar vererek, 3 bin 130 kilometre elektrik hattı, 125 trafo, 330 kilometre su şebekesi, 6,5 kilometre kanalizasyon şebekesi ve 2 bin 835 kilometre yol ve caddeyi tahrip etmiştir.

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