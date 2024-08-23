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Gazze'de Gıda Krizi: Cibaliya Mülteci Kampı'nda Yemek Dağıtımı

Gazze'nin Cibaliya Mülteci Kampı'nda gıda sıkıntısı derinleşiyor, Filistinliler yemek almak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 16:58
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 16:58
Gazze'de Gıda Krizi: Cibaliya Mülteci Kampı'nda Yemek Dağıtımı

Gazze'deki Gıda Sıkıntısı

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren sürdürdüğü saldırılar, Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların hayatını olumsuz etkiliyor. Kuzeyde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'nda, sıcak yemek almak isteyen Filistinliler uzun saatler boyunca beklemek zorunda kalıyor.

Cibaliya'da Yemek Dağıtımı

Filistinli gazeteci Ahmed Hamdan'ın aktardığı bilgilere göre, bir yardım kuruluşu Cibaliya'da yerinden edilmiş Filistinlilere yemek dağıtacağını duyurdu. Bu haberle birlikte, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu yüzlerce Filistinli, sıcak yemek almak için kuyruklarda beklemeye başladı.

Açlık ve Zorluklar

Sıra bekleyen Filistinli bir kadın, 7 Ekim'den bu yana Cibaliya Mülteci Kampı'na ilk kez et getirildiğini, ancak bunun çok az miktarda olduğunu belirtti. Cibaliya'daki gıda sıkıntısını gözler önüne seren bu görüntüler, bölgedeki insani krizin derinleştiğini bir kez daha kanıtlıyor.

İnsani Yardımda Zorluklar

İsrail'in saldırıları, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini de zorlaştırıyor. Bu durum, yerel halkın gıda temin etme mücadelesini daha da güç hale getiriyor. Ailelerine yemek getirmek için çaba sarf eden Filistinliler, yaşadıkları zorlukları her gün deneyimliyorlar.

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