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Gazze'de Gönüllü Öğretmenlerin Kurduğu Çadır Okulda 650 Öğrenci Eğitime Başladı

Gazze'de gönüllü öğretmenler, çatışmalardan etkilenen çocuklar için bir çadır okul kurarak 650 öğrenciye eğitim sunmaya başladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 13:27
Gazze'de Gönüllü Öğretmenlerin Kurduğu Çadır Okulda 650 Öğrenci Eğitime Başladı

Gazze'de Çadır Okul İle Eğitim İmkanı

Yıllardır süren çatışmalar ve ablukalar nedeniyle eğitim sistemi ciddi şekilde zarar gören Gazze Şeridi’nde, bir grup gönüllü öğretmen ve destekleyen yerel halk, yeni bir eğitim alanı oluşturdu. Gönüllü öğretmenler, çadır okul projesiyle 650 öğrencinin eğitim almasını hedefliyor.

Koşullar Zorlu Ama Umut Var

Filistinli gönüllü öğretmenlerden Neda el-Medhun, girişimlerini şöyle özetliyor: "Biz gönüllü öğretmenler, sığınma merkezinin bir bölümünü okula dönüştürmek istedik. Böylece öğrencileri, Arapça ve İngilizce gibi temel derslerle buluşturmuş oluyoruz." Öğrencilerin eğitimden yoksun kaldığını ifade eden Medhun, bu şartlarda eğitime olan ilgiyi artırmanın zorluklarını da belirtiyor.

UNRWA'nın Endişeleri

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze’de 600 bin çocuk eğitimden mahrum ve bu durum ciddi bir travmaya neden oluyor," diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Gazze’deki okulların büyük bir kısmı hasar görmüş, eğitim olanakları büyük ölçüde azalmıştır.

Öğrencilerin Sesleri

Çadır okulda eğitim alan Cemane, eğitimine olan tutkusu ile dikkat çekiyor: "Çok uzak mesafeden geliyorum çünkü eğitim benim de hakkım. İşgalci okulları yıktı, biz de savaşın gölgesinde yaşamaya çalışıyoruz," diyerek yaşadığı zorlukları ifade etti.

Gönüllü Öğretmenlerin Kararlığı

Gönüllü öğretmenlerden Mahmud Ebu Musa, "Okulumuz sadece bir çadır ve bir yazı tahtasıyla başladı. Ancak taleplerin artmasıyla birlikte 650 öğrenciye ulaştık," diyerek bu alanda yaşadıkları zorlukları dile getirdi. Eğitim ortamının yetersiz olmasına rağmen, öğretmenler ve öğrenciler için bu çaba büyük bir umut kaynağı olmaya devam ediyor.

Çadır okul, Gazze’deki harabe halindeki eğitim sistemine bir ışık tutarken, gönüllü öğretmenlerin özverili çalışmaları, topluluğun çocuklarının geleceği için umut vaadediyor.

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