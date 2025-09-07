DOLAR
Gazze'de Gün Boyu Yıkım: İsrail 50 Bina Tamamen, 100 Bina Kısmen Yıktı

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze kentinde 50 binayı tamamen, 100 binayı kısmen yıktığını ve çadırların hedef alındığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 22:05
Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze kentinde düzenlediği hava saldırıları sonucu geniş çaplı yıkım meydana geldiğini açıkladı.

Sivil Savunma ve Hasar Raporu

Basal yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren kentte 50 binanın tamamen yıkıldığını ve yüzlerce kişinin yaşadığı çok katlı binalar da dahil olmak üzere 100 binanın kısmen yıkıldığını bildirdi.

Basal, İsrail ordusunun özellikle yerinden edilenlerin yaşadığı çadır ve barınma merkezleriyle çevrili binaları hedef aldığını, bu saldırılar sonucu 200 çadırın kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Sivil savunma ekiplerinin Et-Tuffah Mahallesi'ndeki Ez-Zerka bölgesinde yıkılan bir binanın enkazında kalanlardan yardım çağrısı aldığını, ancak saldırıların yoğunluğu nedeniyle ekiplerin tamamen tükendiğini belirten Basal, "Bu, İsrail'in ateşkesin ardından saldırılara yeniden başladığı 18 Mart'tan bu yana yaşadığımız en zor gündü." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Çağrı ve İşgal Planı

Basal, İsrail'in Filistinlileri zorla yerinden etmek amacıyla bu tür bombardımanlar düzenlediğini vurgulayarak uluslararası topluma Gazze kentindeki katliamları durdurmak için acil harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos tarihinde bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Çok Katlı Binaların Hedef Alınması

İsrail, Gazze kentini işgal planı kapsamında son 3 gündür özellikle çok katlı binaları hedef alıyor. Bu kapsamda 5 Eylül'de 'Müşteha', 6 Eylül'de 'Es-Susi' ve bugün de 'Er-Ru'ya' isimli çok katlı binalar havaya uçurulmuştu.

Yüzlerce kişinin yaşadığı bu çok daireli binalara düzenlenen saldırılarda çevredeki çadırlar ve diğer yapılar da zarar görüyor; böylelikle Filistinlilerin güneye sürülmeye çalışıldığı belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise haftalık kabine toplantısında Gazze kentini işgal için yürüttükleri saldırıları şiddetlendireceklerini belirterek, kentteki 100 bin Filistinliyi zorla yerinden ettiklerini söylemişti.

