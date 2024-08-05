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Gazze'de Güvenli Bölge Kalmadı: BM Açıklaması

BM, Gazze'deki durumu değerlendirerek güvenli yer kalmadığını ve halkın zorla yerinden edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 17:31
Gazze'de Güvenli Bölge Kalmadı: BM Açıklaması

Gaza'da Güvenlik Sorunu Derinleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den beri devam eden İsrail saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sığınabileceği güvenli bir yerin kalmadığını açıkladı.

Zorunlu Göç ve Yaşanan İnsani Kriz

İsrail ordusunun saldırıları altında yaşamaya çalışan Gazze halkı, günden güne zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. BM'nin verilerine göre, 2,3 milyon nüfusa sahip bölgedeki her 10 kişiden 9'u bu saldırılar yüzünden yerinden edilmiş durumda.

UNRWA'dan Açıklama

UNRWA'nın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Gazze'deki Filistinlilerin sıkça yeni "tahliye" emirleriyle yüzleştiği belirtilirken, halkın acil bir ateşkese ihtiyacı olduğu vurgulandı. Yapılan açıklamada, "Gidecek yer kalmadı, güvenli yer yok" ifadeleri yer aldı.

Gazze'nin Daralan Alanı

İsrail ordusunun sürekli bombardımanlarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde, yalnızca %14'lük bir alan güvenli sayılırken, bu durumu yaşamaya çalışan 2,3 milyon Filistinli büyük bir yalnızlık ve çaresizlik içinde yaşıyor.

Gazze'deki insani kriz derinleşmeye devam ediyor, uluslararası toplumun duruma çözüm bulma çabaları sürerken, bölgedeki halkın acil yardıma ihtiyaç duyduğu her geçen gün daha da belirgin hale geliyor.

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