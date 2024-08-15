Gazze'de Hayatını Kaybeden Filistinlilerin Sayısı 40 Bini Geçti

Gazze'deki Zorlu Süreç

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu, bölgedeki Filistinli hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı. Bu durum, uluslararası kamuoyunda büyük bir endişeye neden olmaktadır.

Şiddetin Etkileri

Gazze'de yaşanan bu yıkıcı saldırılar, sivillerin yanı sıra altyapı ve sağlık sistemini de olumsuz etkiledi. Çoğu masum insan bu süreçte hayatını kaybetti.

Uluslararası Tepkiler

Bölgede yaşanan bu trajik olaylar, birçok uluslararası kuruluş ve devlet tarafından kınandı. Gösteriler ve diplomatik baskılar, bu durumu değiştirmek için artış göstermekte.