Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 422'ye çıktı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 114. gününe girdi. Gazze’de yaşanan insanlık dramı devam ediyor. İsrail’in havadan, denizden ve karadan yaptığı saldırılarda 26 bin 422 Filistinli hayatını kaybetti, 65 bin 87 Filistinli yaralandı.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 422'ye çıktı
Yayın Tarihi:

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 165 kişinin hayatını kaybettiği, 290 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırıların sürmesi sebebiyle acil sağlık ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ya da yollardaki yaralılara erişemediği bildirildi.

Açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısının 26 bin 422’ye, yaralı sayısının da 65 bin 87’ye çıktığı kaydedildi.

Öne Çıkanlar
Grip olduktan sonra hemen bu besinleri tüketin! Bir daha doktor yüzü göstermeyecek Grip olduktan sonra hemen bu besinleri tüketin! Bir daha doktor yüzü göstermeyecek
Uykusuzlığı tarihe gömüyor! Uyku ilaçlarını çöpe attıracak doğal çözüm Uykusuzlığı tarihe gömüyor! Uyku ilaçlarını çöpe attıracak doğal çözüm
Miras paylaşımında o sorun çözüldü! Artık bunu yapan pay alacak Miras paylaşımında o sorun çözüldü! Artık bunu yapan pay alacak
Çok Okunanlar
Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Sarıyer’de Kanlı Pazar: Kiliseye Silahlı Saldırıda Ölü ve Yaralılar Var Sarıyer’de Kanlı Pazar: Kiliseye Silahlı Saldırıda Ölü ve Yaralılar Var Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 bölge 50 ilde halka seslenecek! Miting programı belli oldu… Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 bölge 50 ilde halka seslenecek! Miting programı belli oldu… Antalya'da sahte zeytinyağı operasyonu: 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi Antalya'da sahte zeytinyağı operasyonu: 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi Tapusu olanların sayılı günü kaldı! Bunu yapmayanın tapusu elden gidebilir Tapusu olanların sayılı günü kaldı! Bunu yapmayanın tapusu elden gidebilir AK Parti'den istifa etmişti! İşte Enver Yılmaz'ın yeni partisi ve ilk sözleri AK Parti'den istifa etmişti! İşte Enver Yılmaz'ın yeni partisi ve ilk sözleri