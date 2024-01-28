Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 422'ye çıktı

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 165 kişinin hayatını kaybettiği, 290 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırıların sürmesi sebebiyle acil sağlık ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ya da yollardaki yaralılara erişemediği bildirildi.

Açıklamada, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısının 26 bin 422’ye, yaralı sayısının da 65 bin 87’ye çıktığı kaydedildi.