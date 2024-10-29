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Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi: Kuşatma 25 Gün Sürediyor

Filistinliler, İsrail'in 25 gündür sürdürdüğü kuşatma altında gıda ve su eksikliğiyle mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 13:57
Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi: Kuşatma 25 Gün Sürediyor

Gazze'nin Kuzeyinde Hayatta Kalma Mücadelesi

Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinliler, 25 gündür süren İsrail ablukası nedeniyle zor günler geçiriyor.

İsrail ordusunun açlık ve su baskısı hedef alarak yaptığı saldırılar, bölgede yaşayan Filistinlileri zor durumda bırakıyor. Yerel halk, su ve temel gıdalara erişim konusunda yetersizlikler yaşarken, kirli su içmek zorunda kalıyor.

Yiyecek ve Su Stokları Tükeniyor

Sahildeki mıntıkalardan birinin sakini Hatice Ahmed, "Yiyecek stoklarımız birkaç gün önce tükendi. Artık yalnızca ekmek var," diyerek içinde bulundukları durumu gözler önüne serdi.

Bölgedeki su sıkıntısı ise giderek artıyor. Ahmed, su temin etmek için tehlikeli bir yolu yürümek zorunda kaldıklarını ifade etti ve "Suyu temin etmek için her gün 300 metre yürümek zorundayız; bu, riskli bir yolculuk,” dedi.

İnsani Yardım Engelleri

Gazze'nin kuzeyinde on günlerdir hiçbir insani yardım ulaşmadığını belirten Ahmed, "Temiz su bulamıyoruz, bu yüzden kullandığımız su sağlık sorunlarına yol açıyor," şeklinde konuştu. Aynı durumda olan Mehdi Salah ise, ihtiyaç duydukları su ve yiyeceği bulmak için yerinden edilenlerin evlerine girmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

İçme Suyu ve Gıda Kıtlığı

Fatma ed-Dame, su kuyuları ile güneş enerjisi panellerine yönelik saldırılar sonrası bölgedeki su sıkıntısını dile getirirken, mevcut yiyeceklerin de yetersizliğinden yakındı.

Bölge halkının yetersiz beslenme ve susuzluktan çeşitli hastalıklara yakalandığını belirten ed-Dame, İsrail bombardımanının biter ortamdaki korkunun devam ettiğini vurguladı.

İsrail'in Göç Ettirme Planı

5 Ekim'de bölgeye yoğun hava saldırılarına başlayan İsrail ordusu, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için çeşitli stratejiler uyguluyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Filistinlileri güvenli bölgelerden uzaklaştırma çabalarını sürdürüyor. Bu durum, çoğu sivilin hayatını olumsuz etkiliyor.

7 Ekim'den bu yana yapılan saldırılarda, 43 binden fazla Filistinli yaşamını yitirirken, bu sayının çoğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, binlerce insan halen enkaz altında bulunmakta.

Sonuç olarak, Filistinliler Gazze'nin kuzeyinde yaşam mücadelesi verirken, insani yardım ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gösterdikleri çaba her geçen gün zorlaşıyor.

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