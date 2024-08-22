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Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi: Savaşın Gölgesinde Temel İhtiyaçlar

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Filistinlilerin hayatını zorlaştırıyor. Yerinden edilen aileler, temel ihtiyaçlardan yoksun halde hayatta kalmaya çalışıyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 18:32
Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi: Savaşın Gölgesinde Temel İhtiyaçlar

Gazze'de Temel İhtiyaçlar İçin Mücadele

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 11 aydır süregelen saldırıları, bölgedeki Filistinlilerin yaşamını büyük bir tehdit altına alıyor. Bu süreçte, yaklaşık 2 milyon Filistinli zorla yerinden edilmiş durumda. Temel yaşam giderlerinden yoksun olarak hayatta kalma çabası içindeler.

Yerinden Edilmelerin Getirdiği Zorluklar

Gazze'nin çeşitli bölgelerinde, evlerini kaybeden aileler mülteci kamplarına ve okullara sığınarak geçici yaşam alanları oluşturdu. Çadırlarda kalan insanlar, yiyecek pişirebilmek için odun ve kağıt gibi maddeleri kullanarak ateş yakarlar. Gazze Şeridi'nde su ve elektrik gibi yaşam için gerekli kaynaklar son derece kısıtlıdır.

İnsani Kriz ve Umut

Sümeyye Ebu Haşiş isimli bir Filistinli anne, yaşadığı zorlukları şu şekilde ifade ediyor: "Yerinden edilmenin ve savaşın acısını yaşıyoruz. Ama yemek pişirmek için gerekli elektriğimiz yok. Kullandığımız her şey ilkel. Geceleri karanlık korkuları artırıyor, sadece ay ışığını kullanabiliyoruz." Bu acı dolu yaşam şartlarının etkisi, çocukların ruhsal sağlıklarını da tehdit ediyor. UNICEF temsilcisi Salim Oweis, çocukların korku içinde uyuyamadığını belirtiyor. Oweis, uluslararası topluma bu durumu değiştirmek için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Bombardıman Altında Yaşamak

Filistinli Ebu Muhammed, çadırlarının önünde yaktıkları ateşle gecenin karanlığında çocuklarının korkularını azaltmaya çalışıyor. "Ateşkes haberlerini dinleyerek evimize dönebilmek için umut besliyoruz," diyor. Ancak, Gazze'ye kısıtlı insani yardım ulaşmasına rağmen, İsrail'in bombaları su ve yiyecek temin etme çabalarını baltalıyor.

İnsani Felaketin Boyutları

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, en az 16.480'i çocuk, 10.980'i kadın olmak üzere 40.265 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 93.144'ü buldu. Yetkililer, halen binlerce kişinin onlara ulaşmayı beklediğini bildirirken, sivil altyapının hedef alınması da durumun ne kadar kötü olduğunu gözler önüne seriyor.

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