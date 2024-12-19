Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi: Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Çarpıcı Rapor

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki İnsanlar Kıyamet Koşullarında Hayatta Kalmaya Çalışıyor
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayanların kıyamet koşullarında hayatta kalmaya çalıştığını vurguladı. Lockyear, bu bölgede hiçbir yerin güvenli olmadığını belirtti.
MSF, Gazze'deki durumu ele alan "Gazze: Ölüm Tuzağındaki Yaşam" başlıklı yeni raporunu yayımladı. Rapor, son 14 ayda İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü ve sağlık sisteminin ile temel altyapının çökme noktasına geldiğini gözler önüne seriyor.
Raporun içeriğinde, "İsrail ordusunun Gazze'deki sivillere yönelik tekrarlanan saldırıları ve insani yardımı sistematik olarak reddetmesi, yaşam koşullarını mahvediyor" MSF, derhal ateşkes çağrısında bulunarak, ülkelerin nüfuzlarını kullanarak insanların acılarını hafifletmelerini ve Gazze'deki yardımların büyük ölçekte artırılmasını talep etti. Özellikle, İsrail'in sivillere yönelik hedefli ve ayrım gözetmeyen saldırılarını durdurması gerektiği ifade edildi. Lockyear, raporda Gazze'deki yaşam koşullarına da değinerek, "Gazze'deki insanlar kıyamet koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor. Ancak burada hiçbir yer güvenli değil, kimse kurtulmuş değil ve bu parçalanmış yerleşim yerinden çıkış yok" İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik son askeri saldırısının, bu acımasız savaşın çarpıcı bir örneği olduğunu dile getiren Lockyear, "Filistinliler zorla yerinden edilirken, tuzağa düşürülürken ve bombalanırken etnik temizliğin açık işaretlerini görüyoruz" Lockyear, MSF ekiplerinin bu saldırılara sahada tanık olduğunun altını çizerek, "Gazze'de soykırım gerçekleştiği sonucuna varan giderek artan sayıda hukuk uzmanı ve kuruluşunun sağladığı açıklamalarla tutarlı"
“Kıyamet Koşullarında Hayatta Kalmaya Çalışıyorlar”
MSF, derhal ateşkes çağrısında bulunarak, ülkelerin nüfuzlarını kullanarak insanların acılarını hafifletmelerini ve Gazze'deki yardımların büyük ölçekte artırılmasını talep etti. Özellikle, İsrail'in sivillere yönelik hedefli ve ayrım gözetmeyen saldırılarını durdurması gerektiği ifade edildi.
Lockyear, raporda Gazze'deki yaşam koşullarına da değinerek, "Gazze'deki insanlar kıyamet koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor. Ancak burada hiçbir yer güvenli değil, kimse kurtulmuş değil ve bu parçalanmış yerleşim yerinden çıkış yok" İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik son askeri saldırısının, bu acımasız savaşın çarpıcı bir örneği olduğunu dile getiren Lockyear, "Filistinliler zorla yerinden edilirken, tuzağa düşürülürken ve bombalanırken etnik temizliğin açık işaretlerini görüyoruz" Lockyear, MSF ekiplerinin bu saldırılara sahada tanık olduğunun altını çizerek, "Gazze'de soykırım gerçekleştiği sonucuna varan giderek artan sayıda hukuk uzmanı ve kuruluşunun sağladığı açıklamalarla tutarlı"
İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik son askeri saldırısının, bu acımasız savaşın çarpıcı bir örneği olduğunu dile getiren Lockyear, "Filistinliler zorla yerinden edilirken, tuzağa düşürülürken ve bombalanırken etnik temizliğin açık işaretlerini görüyoruz" Lockyear, MSF ekiplerinin bu saldırılara sahada tanık olduğunun altını çizerek, "Gazze'de soykırım gerçekleştiği sonucuna varan giderek artan sayıda hukuk uzmanı ve kuruluşunun sağladığı açıklamalarla tutarlı"
Lockyear, MSF ekiplerinin bu saldırılara sahada tanık olduğunun altını çizerek, "Gazze'de soykırım gerçekleştiği sonucuna varan giderek artan sayıda hukuk uzmanı ve kuruluşunun sağladığı açıklamalarla tutarlı"