DOLAR
35,1 -0,16%
EURO
36,52 -0,41%
ALTIN
2.921,49 -0,17%
BITCOIN
3.513.811,45 1,21%

Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi: Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Çarpıcı Rapor

MSF Genel Sekreteri Lockyear, Gazze'deki insanları kıyamet koşullarında hayat mücadelesi verirken anlattı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 18:07
Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi: Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Çarpıcı Rapor

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki İnsanlar Kıyamet Koşullarında Hayatta Kalmaya Çalışıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayanların kıyamet koşullarında hayatta kalmaya çalıştığını vurguladı. Lockyear, bu bölgede hiçbir yerin güvenli olmadığını belirtti.

MSF, Gazze'deki durumu ele alan "Gazze: Ölüm Tuzağındaki Yaşam" başlıklı yeni raporunu yayımladı. Rapor, son 14 ayda İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü ve sağlık sisteminin ile temel altyapının çökme noktasına geldiğini gözler önüne seriyor.

Raporun içeriğinde, "İsrail ordusunun Gazze'deki sivillere yönelik tekrarlanan saldırıları ve insani yardımı sistematik olarak reddetmesi, yaşam koşullarını mahvediyor"

MSF, derhal ateşkes çağrısında bulunarak, ülkelerin nüfuzlarını kullanarak insanların acılarını hafifletmelerini ve Gazze'deki yardımların büyük ölçekte artırılmasını talep etti. Özellikle, İsrail'in sivillere yönelik hedefli ve ayrım gözetmeyen saldırılarını durdurması gerektiği ifade edildi.

“Kıyamet Koşullarında Hayatta Kalmaya Çalışıyorlar”

Lockyear, raporda Gazze'deki yaşam koşullarına da değinerek, "Gazze'deki insanlar kıyamet koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor. Ancak burada hiçbir yer güvenli değil, kimse kurtulmuş değil ve bu parçalanmış yerleşim yerinden çıkış yok"

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik son askeri saldırısının, bu acımasız savaşın çarpıcı bir örneği olduğunu dile getiren Lockyear, "Filistinliler zorla yerinden edilirken, tuzağa düşürülürken ve bombalanırken etnik temizliğin açık işaretlerini görüyoruz"

Lockyear, MSF ekiplerinin bu saldırılara sahada tanık olduğunun altını çizerek, "Gazze'de soykırım gerçekleştiği sonucuna varan giderek artan sayıda hukuk uzmanı ve kuruluşunun sağladığı açıklamalarla tutarlı"

İLGİLİ HABERLER

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye, Suriye için Kapsayıcı Diyalogda Kritik Rol Oynayabilir
2
İsrail Polisi, Yasadışı Sınır Geçişi Yapan 4 İsrailliyi Gözaltına Aldı
3
Guterres: İnsan Gözetimi Olmadan Yapay Zeka, Dünyayı Kör Bırakır
4
Rukiye Toy'dan Türkiye'nin İnsani Yardım Politikalarına Vurgu
5
Fas'ta Libya için Barışçıl Çözüm Vurgusu: İletişim Şart
6
Osmaniye'de Bilge Sitesi Davası: Yargılanma Devam Ediyor
7
İstanbul'da İş İnsanı Nihat Özçelik Gözaltına Alındı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı