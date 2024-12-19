Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi: Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Çarpıcı Rapor

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki İnsanlar Kıyamet Koşullarında Hayatta Kalmaya Çalışıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayanların kıyamet koşullarında hayatta kalmaya çalıştığını vurguladı. Lockyear, bu bölgede hiçbir yerin güvenli olmadığını belirtti.

MSF, Gazze'deki durumu ele alan "Gazze: Ölüm Tuzağındaki Yaşam" başlıklı yeni raporunu yayımladı. Rapor, son 14 ayda İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını aralıksız sürdürdüğünü ve sağlık sisteminin ile temel altyapının çökme noktasına geldiğini gözler önüne seriyor.