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Gazze'de Hayvanlar İçin Umut: Tedavi Çadırları Kuruldu

Gazze'de veterinerler, İsrail saldırılarında zarar gören hayvanları çadır klinikte tedavi ediyor. Hayvanlar için sağlanan ücretsiz hizmet büyük önem taşıyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:40
Gazze'de Hayvanlar İçin Umut: Tedavi Çadırları Kuruldu

İsrail Saldırıları Altında Hayvanlar İçin Çadır Klinik

Gazze'de, Sulala Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Derneği tarafından kurulan çadır klinikte, İsrail saldırılarında zarar gören hayvanlar tedavi ediliyor. Savaşın başından bu yana binek hayvanları, motorlu taşıtların yerine geçerek Filistinlilerin yüklerini taşıyor.

Gazze Şeridi’ne 402 gündür süren saldırılar ve 188 gündür kapalı olan sınır kapıları nedeniyle hayvanlar, Deyr el-Belah kentinde acil bir tedaviye ihtiyaç duyuyor. Sulala Derneği, yıkılan barınaklarından kalan ekipmanla hayvanları kurtarma çabası içerisinde.

Hayvanlar Tahrip Olmuş Yaşamlarının Kurtarıcısı

Dernek Müdürü Muaz Said el-Ar, kliniği açma amacını sokak hayvanlarının tedavi edilmesi ve destek sağlanması olarak belirtti. Ar, "Binek hayvanları savaşın başından beri yaralıları taşımakta ve bu süreçte çok yıprandılar," dedi.

Hayvanlar İçin Umut

Kliniğe gelen Filistinli Ekrem et-Tavil ise, evcil hayvanlarının tedavi için bir merkeze götürülebilmesinin mutluluğunu paylaştı. Tavil, "Gazze dış dünyaya tamamen kapanmış durumda. Hayvanların da tedaviye ihtiyacı var," sözleriyle kliniğin önemini vurguladı.

Diğer bir hayvan sahibi Faysal el-Faki ise, kliniğin ücretsiz hizmet sunmasının kendilerine büyük destek sağladığını ifade etti. "Burada hem hayvanların hem de insanların ihtiyaçları gözetiliyor," diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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