Gazze'de Helikopter Kazası: 2 Asker Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Helikopter Kazası

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde meydana gelen bir helikopter kazası sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini ve 7 askerin yaralandığını açıkladı.

Olayın Detayları

Yazılı bir açıklama yapan ordu, kazanın Refah bölgesinde gerçekleştiğini bildirdi. Açıklamada, "Yaralı bir askeri hastaneye taşımak için inmeye çalışan bir helikopterin düştüğü" ifade edildi.

Kazanın Nedeni

İlk incelemelere göre, düşüşün "düşman ateşinden" kaynaklanmadığı öne sürüldü. Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği ve kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı vurgulandı.