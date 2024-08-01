Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de Heniyye'nin Suikastına Tepkiler: Hüzün ve Yas

İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasıyla Gazze'de yas var. Ailesi ve komşuları, kaybettikleri lider için taziyelerini bildiriyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 17:03
Gazze'de Heniyye'nin Suikastına Tepkiler: Hüzün ve Yas

Hüzün ve Yas: İsmail Heniyye'nin Doğduğu Yer Gazze'de Tepkiler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'nda derin bir hüzün hâkim. İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen saldırıda yaşanan kayıpların ardından, Heniyye'nin ailesi ve komşuları anma törenleri düzenliyor.

İnas Heniyye'den Duygusal Açıklamalar

Heniyye'nin gelini İnas Heniyye, evinin önünde düzenlediği taziyede şu ifadeleri kullandı: "Bu savaş ve yıkım ortamında, İsmail Heniyye'nin evinin önünde bulunmak büyük bir teselli. Filistin için dökülen temiz kanın durulmasına vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz."

Komşularından Heniyye'ye Vefa

Heniyye'nin komşusu Muhammed Ebu Acve, onun yokluğunun sadece ailesi için değil, tüm Filistin halkı için bir kayıp olduğunu belirterek, "İsmail Heniyye, nesiller için kıymetli bir komşu ve eğitmendi. Onun yokluğu, Filistin ve Arap dünyası için büyük bir kayıptır." dedi.

İran'daki Suikast ve Sonuçları

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'daydı ve burada uğradığı suikast sonrası Hamas ve İran, saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. Ancak İsrailli yetkililer olay hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Gazze'deki Kayıplar ve Yaralılar

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda, 39 bin 480 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de, sayısız aile yıkım ve kayıplarla yüzleşiyor. Hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek