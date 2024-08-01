Gazze'de Heniyye'nin Suikastına Tepkiler: Hüzün ve Yas

Hüzün ve Yas: İsmail Heniyye'nin Doğduğu Yer Gazze'de Tepkiler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının ardından, Gazze'nin Şati Mülteci Kampı'nda derin bir hüzün hâkim. İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen saldırıda yaşanan kayıpların ardından, Heniyye'nin ailesi ve komşuları anma törenleri düzenliyor.

İnas Heniyye'den Duygusal Açıklamalar

Heniyye'nin gelini İnas Heniyye, evinin önünde düzenlediği taziyede şu ifadeleri kullandı: "Bu savaş ve yıkım ortamında, İsmail Heniyye'nin evinin önünde bulunmak büyük bir teselli. Filistin için dökülen temiz kanın durulmasına vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz."

Komşularından Heniyye'ye Vefa

Heniyye'nin komşusu Muhammed Ebu Acve, onun yokluğunun sadece ailesi için değil, tüm Filistin halkı için bir kayıp olduğunu belirterek, "İsmail Heniyye, nesiller için kıymetli bir komşu ve eğitmendi. Onun yokluğu, Filistin ve Arap dünyası için büyük bir kayıptır." dedi.

İran'daki Suikast ve Sonuçları

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'daydı ve burada uğradığı suikast sonrası Hamas ve İran, saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. Ancak İsrailli yetkililer olay hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Gazze'deki Kayıplar ve Yaralılar

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda, 39 bin 480 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de, sayısız aile yıkım ve kayıplarla yüzleşiyor. Hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.