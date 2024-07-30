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Gazze'de Hepatit Vakaları Alarm Veriyor

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 40 bin Hepatit vakası tespit edildi. UNRWA durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 17:54
Gazze'de Hepatit Vakaları Alarm Veriyor

Gazze'deki Hepatit Krizi

7 Ekim tarihinden bu yana, İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde 40 bin Hepatit vakası kaydedildi. Birleşmiş Milletler'e bağlı UNRWA, bu durumu sosyal medya aracılığıyla duyurdu.

Hepatit Vakalarının Artışı

UNRWA'nın bildirdiğine göre, bölgede her hafta ortalama 800 ila 1000 yeni Hepatit vakası tespit ediliyor. Bu rakam, yaşanan insani krizin ne denli derinleştiğini göstermektedir.

Hijyen Sorunları ve Alt Yapı Eksiklikleri

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve saldırılar, bölgede su ve gıda kaynaklarının azalmasına yol açtı. Temiz suya erişimin neredeyse imkansız hale geldiği bu ortamda, hijyen koşulları giderek kötüleşiyor. UNRWA, hijyen eksikliğinin Hepatit A gibi hastalıkların yayılmasına zemin hazırladığını vurguladı.

Sonuç olarak, Gazze'deki durumun acil bir şekilde ele alınması gerektiği ve uluslararası toplumun bu krize müdahale etmesi gerekliliği açık bir şekilde ortada.

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