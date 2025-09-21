Gazze'de Hummer tipi araç devrildi: 10 İsrail askeri yaralandı

Gazze yakınlarında Hummer askeri cipin devrilmesi sonucu 10 İsrail askeri yaralandı; 2'si helikopterle Hadassah Hastanesine kaldırıldı.

Kuzey Gazze yakınlarında sabah erken saatlerde meydana geldi

İbranice yayın yapan WALA haber sitesinin aktardığına göre, kuzeydeki Gazze kentinin yakınlarında sabah erken saatlerde İsrail askerlerini taşıyan Hummer tipi askeri cip devrildi.

Olayda 10 askerin yaralandığı, bunlardan 2 askerin helikopterle, 8 askerin ise ambulansla Batı Kudüs'te bulunan Hadassah Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

Haberde kazanın nedeni aktarılmadı. İsrail'in Kanal 7 televizyonu ise yaralı askerlerin Kfir Tugayı'na bağlı olduğunu ve Gazze kentinin dış kesimlerinde yaralandıklarını duyurdu.

İsrail ordusunun olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ni işgal etme planı çerçevesinde, işgali hızlandırmak ve kalıcı hale getirmek amacıyla son günlerde Gazze kentine binlerce piyade ve zırhlı birlik konuşlandırdığı kaydedildi.

WALA'nın İsrail askeri kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Gazze'de yaklaşık 70 bin askerin bulunduğu ifade edildi.

