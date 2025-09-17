Gazze'de iki saldırıya uğrayan 12 yaşındaki Meyar'ın mücadelesi

12 yaşındaki Meyar Ebu Meğasib, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta iki kez bombaların hedefi oldu. Gözünden ve bacağından aldığı yaralarla hayata tutunmaya çalışan küçük kız, iyileşme ve bu kabustan kurtulma isteğiyle yaşıyor.

İlk saldırı: enkazdan çıkarılma

İlk saldırı, Meyar için yakınlarını kaybetmenin acısını getirdi. 2 Aralık 2023'te evlerinin bombalanması sonucu ağabeyleri ve onların aileleri yaşamını yitirdi. Meyar enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı; aynı saldırıda annesi ve kardeşi de yaralandı.

İkinci saldırı: bayram günü ağır yaralanma

Meyar, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 6 Haziran 2025'te tekrar saldırıya hedef oldu. Çocuk masumiyetiyle yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Saldırı günü bayramlıklarımı giymiştim ve büyüklerle bayramlaşmaya gitmiştim. Amcamla bayramlaştım, kuzenlerimle oynamaya başladım. İkindi vakti evi bombaladılar. Kuzenim ve amcam öldü. İlk saldırıda (2023'teki) enkaz altından çıkarıldım ve başımdan yaralandım. İkinci saldırıda ise gözüme şarapnel isabet etti, bacağım kırıldı ve platin takıldı."

Tıbbi durum ve tedavi ihtiyacı

Doktorlar, gözüne şarapnel isabet eden Meyar'a mevcut tıbbi imkansızlıklar nedeniyle müdahale edemedi. Bu nedenle küçük kız şu an göz pedi ile dolaşıyor ve Gazze dışına çıkarak tedavi olamazsa görme yetisini kaybetme endişesi taşıyor. Bacağına içeriden takılan platin ve dış fiksasyon nedeniyle yalnızca hasta yürüteci ile yürüyebiliyor.

Bölgedeki yıkım ve can kaybı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda, kaynaklarda yer alan rakamlara göre 65 bine yakın insan öldü, 165 bin insan yaralandı. İsrail'in yaklaşık 150 bin ton patlayıcı kullandığı saldırılarda; 268 bin konut tamamen, 153 bin konut kısmen yıkıldı, 148 bin konut ise ciddi hasar görerek oturulamaz hale geldi.

Gelecek umutları

Boş vakitlerinde resim yapan Meyar, iyileşmek ve yürümek istediğini söylüyor. Küçük kızın önündeki en büyük engellerden biri, acil tıbbi müdahale gerektiren göz yaralanması için Gazze dışına çıkabilmek.