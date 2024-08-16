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Gazze'de İlk Çocuk Felci Vakası Tespit Edildi

Gazze'de, saldırılar sürerken çocuk felci vakası doğrulandı. Sağlık Bakanlığı, 10 aylık bebekte virüs tespit edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 23:56
Gazze'de İlk Çocuk Felci Vakası Tespit Edildi

Gazze Şeridi'nde Çocuk Felci Vakası Doğrulandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ilk kez çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurdu. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları devam eden bölgede, henüz aşılanmamış olan 10 aylık bir bebekte çocuk felci virüsü bulundu.

Çocuk Felci Endişesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, daha önce yaptığı bir açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ile Deyr el-Belah bölgelerinde tip iki çocuk felci virüslerinin tespit edildiğini belirtmişti.

Ghebreyesus, Gazze’de 8 yaş altındaki 600 bin çocuğa yönelik aşı kampanyası yürütüldüğünü ve bu amaçla 1 milyondan fazla çocuk felci aşısının gönderildiğini vurgulamıştı.

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