Gazze'de İnsani Drama: Can Kaybı 41 Bin 252'ye Ulaştı

Gazze'de İnsani Drama Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü hava saldırıları 347. gününe ulaşırken, can kaybı korkutucu bir şekilde artmaya devam ediyor. Son verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplamda 41.252 Filistinli hayatını kaybetmiş durumda.

Saldırılar Sonrasında Yaşananlar

Gazze'deki sağlık otoriteleri, İsrail ordusunun son 24 saat içerisinde gerçekleştirdiği üç ayrı saldırıda 26 Filistinli'nin daha yaşamını yitirdiğini, 84 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Durumun Ciddiyeti

Ayrıca, olaylara müdahale eden sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, alevlerin ardından enkaz altında kalan ve yol kenarlarında kalan ölü bedenlerine ulaşamamaktadır, bunun başlıca nedeni ise İsrail güçlerinin engellemeleri olarak belirtiliyor.

Gazze'deki insani durum, katlanılmaz bir hal almışken, uluslararası toplumun bu duruma tepkisi büyük bir merakla beklenmekte.