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Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sağlık hizmetlerini tehdit ediyor, ilaç ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 23:48
Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail'in Gazze'ye Uyguladığı Abluka ve Soykırım

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden İsrail ordusunun saldırıları, bölgede ciddi insani krize yol açmış durumda. 15 gündür süren abluka özellikle ilaç, tıbbi malzeme ve hastaların tedavisi için gerekli olan yakıt konusunda büyük sıkıntılar yaratıyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yetkilisi Mahir Şamiye, A.A. muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kuzeydeki üç hastane olan Kemal Advan, Endonezya ve El-Avde hastanelerine yönelik bombardıman gerçekleştirdiğini belirtti. Şamiye, bu saldırılara rağmen hastanelerin kısmi olarak hizmet vermeye devam ettiğini ifade etti.

Hastanelerde Yaşanan Kayıplar

Bu süreçte, Kemal Advan Hastanesi'ne yapılan saldırıda bir Filistinli hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Ayrıca, Endonezya Hastanesi'ne yapılan saldırı sonucunda ana jeneratör tahrip edilerek elektrik kesintisine yol açıldı; bu durum, yoğun bakımda bulunan iki hastanın ölümüne sebep oldu.

Sağlık Personeli ve Malzeme Eksikliği

Mahir Şamiye, söz konusu hastanelerde özellikle uzman doktor ve operatör dâhil olmak üzere ciddi bir sağlık personeli açığı bulunduğunu ve yine ilaç, tıbbi sarf malzemesi ile yakıt temininde büyük zorluklar yaşandığını dile getirdi.

Uluslararası Destek Çağrısı

Şamiye, hastanelerin korunması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve uluslararası kuruluşlarla iletişime geçtiklerini belirterek, "Herkesin bu duruma yüksek sesle dur demesi gerekiyor, çünkü bu hastanelerin sahadaki olaylarla hiçbir ilgisi yok." dedi.

Son Gelişmeler

İsrail ordusunun bugün, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerine düzenlediği saldırıların ardından insani durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.

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