Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor: 24 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Artan Şiddet

Bugün itibarıyla, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda 24 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, sabah saatlerinden itibaren kuzeyden güneydeki Refah sınırına kadar farklı bölgelere yayıldı.

Sivil Savunma Açıklaması

Mahmud Basal, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü, Telegram hesabında yaptığı açıklamada saldırıların dört bir yanda devam ettiğini bildirdi. Basal, özellikle Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerinde, Refah ve Han Yunus kentlerinde kayıpların yaşandığını vurguladı.

Can Kayıpları ve İnsani Durum

Basal, saldırılarda hayatını kaybedenler arasında, kadın ve çocukların da bulunduğunu belirterek, bu durumun insani krizi daha da derinleştirdiğine dikkat çekti. Uluslararası toplumun bu duruma müdahil olması gerekliliği bir kez daha gündeme geldi.