Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor: İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

Gazze'de Kanlı Gelişmeler

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başlattığı saldırıların 4. gününde, insani durumun felaket boyutuna ulaştığını duyurdu. Yetkililer, bölgede yaşanan katliamların ve uygulanan ablukanın sonuçlarını sert bir dille ifade etti.

Saldırılar ve Ablukanın Sonuçları

Sivil Savunma Müdürlüğü, Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Cibaliya gibi yerleşim yerlerine yapılan hava saldırılarının gıda, su ve ilaç girişlerini engellediğini belirtti. "Her geçen saat insani durum daha da kötüleşiyor," ifadeleriyle durumu özetlediler.

Siviller Hedef Alınıyor

Saldırılarda, sivillerin yanı sıra sivil savunma ve sağlık ekiplerinin de hedef alındığı, bu durumun ekiplerin yaralılara ulaşmasını güçleştirdiği vurgulandı. Naaşların sokaklarda ve enkaz altında beklediği bildirildi. Bu koşullar altında uluslararası kuruluşlardan, Gazze'deki sivillerin durumu için acil müdahale çağrıları yapılıyor.

Filistinlilere Zorla Göç

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki 200 bini aşkın Filistinliden bölgeden göç etmelerini zorla sağlamaya çalıştığı ifade edildi. Özellikle "Kemal Advan", "Endonezya" ve "El-Avde" hastanelerinin boşaltılması talep edildi; bu gelişmeler, sağlık hizmetlerinin daha da kötüleşeceğini gösteriyor.

Uluslararası Tepkiler

İsrail'in bu yeni saldırı dalgası, ülkedeki bazı milletvekilleri ve bakanların, Gazze'nin kuzeyini "askeri bölge" ilan etme çağrısının ardından gelmiş durumda. Uluslararası toplum, bu durumu endişeyle izlerken, İsrail'in eylemleri hakkında eleştiriler artıyor.

Gazze'deki insani krizin boyutları giderek derinleşiyor; bölgedeki siviller, bu zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.