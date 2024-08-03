Gazze'de İnsani Kriz: Saldırılarda 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'yi Vurdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yaptığı hava saldırıları sonucunda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplamda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Refah'ta Hava Saldırısı

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde, Ebu Hasene ailesine ait bir ev hedef alındı. Saldırıda 5 kişi, içlerinde çocuk ve kadınların zarar gördüğü bildirildi. Saldırı sonrası evin tamamen yıkıldığı ve hala enkaza gömülmüş insanların olduğu ifade edildi.

Bureyc Mülteci Kampı'nda Yaşananlar

Filistin Sivil Savunma birimi, Bureyc Mülteci Kampı'nda Daye ailesine ait bir evin de İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğunu bildirdi. Saldırı sırasında bir anne ve çocuğunun hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Askeri Çatışmalar Sürekleniyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah şehrine yönelik topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla saldırılara devam ediyor. Tel el-Heva Mahallesi'nden, kentin güneybatısındaki bölgelere yoğun ateş açıldığı bildirildi.

Hastanelere Yaralılar Taşınıyor

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi yetkilileri, Zeytun Mahallesi'nde bir grup Filistinliyi hedef alan füze saldırısında 2 ölü ve bir ağır yaralı hastaneye getirildiğini açıkladı.

Direniş Grupları Cevap Veriyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyinde bulunan İsrail'in Sofa askeri mevziisini hedef alarak 10 adet "Rucum" füzesi ile saldırı gerçekleştirdi. Ayrıca, İslami Cihad Hareketi de Tel el-Heva'daki bir evin patlayıcılarla yok edildiğini duyurdu.

Ortak Operasyonlar ve Sonuçları

Kudüs Seriyyeleri ve Kassam Tugayları, Refah'ın orta kesimindeki Şabura Mülteci Kampı'ndaki İsrail güçlerine karşı ortak operasyon düzenledi. Bu operasyonda, İsrail askerlerinin ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Anti tank füzeleriyle de birçok İsrail askeri aracı imha edildiği belirtiliyor. Ayrıca, istihbarat toplama amacıyla kullanılan bir İsrail İHA'sı ele geçirildi.