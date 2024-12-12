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Gazze'de İnsani Yardımların Kesilmesi: Ölü Sayısı 722'ye Ulaştı

Gazze'deki Filistin hükümeti, insani yardımlar sırasında öldürülenlerin sayısının 722'ye yükseldiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 22:09
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 22:09
Gazze'de İnsani Yardımların Kesilmesi: Ölü Sayısı 722'ye Ulaştı

Gazze'deki İnsani Yardım Faaliyetlerinde Skandal

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin batısında insani yardım ulaştırma faaliyetleri yürüten 13 Filistinliyi öldürmesi sonucunda, bu süreçte ölenlerin sayısının 722'ye yükseldiğini açıkladı.

Planlı Bir Katliam İddiası

Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, soykırım suçunun devam ettiği bir dönemde, Gazze halkının gıda ve malzeme ihtiyacının yalnızca yüzde 5'inden azını karşılayan yardımları sağlayan personele yönelik suikast düzenlediği belirtilerek, bu durumun planlı bir katliam olarak tanımlandığı ifade edildi.

Ölü Sayısındaki Artış ve Saldırılar

Açıklamada, İsrail'in bu suçla birlikte, yardım ulaştırma faaliyetleri sırasında toplam 722 kişinin hayatını kaybettiği ve bu sürede 144 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, çocuklar, kadınlar ve savunmasız gruplara yönelik açlık dayatmalarının insanlık suçu olarak nitelendirildiği vurgulandı.

Sorumluluk ve Uluslararası Tepki Çağrısı

Filistin hükümeti, polis ve yardım personelinin öldürülmesinden dolayı İsrail ve ABD'nin yanı sıra İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeleri de sorumlu tuttu. Açıklamanın devamında, İsrail'in işlediği vahşi suçlara ve sivillere karşı açlık silahını kullanma girişimlerine karşı Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşları açık ve samimi bir duruş sergilemeye çağırdı.

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