Gazze'de insanlık dramı sürüyor: Bir çuval un için metrelerce kuyruk

7 Ekim'den beri Gazze'de devam eden saldırılar ve katliamlar nedeniyle bölgedeki yiyecek kaynakları bitme noktasına geldi. Sivil halk, açlık ve susuzlukla ölüme terk edildi. Filistinliler, evlerini bırakıp çadırlarda mülteci kamplarına sığındı.

Gazze'de insanlık dramı sürüyor: Bir çuval un için metrelerce kuyruk
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Gazze'de insanlık ayıbı sürüyor. 7 Ekim'den beri İsrail'in kara, hava ve denizden yaptığı saldırılarda Gazze Şeridi'nde 21 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Kurtulanlar ise açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Filistinliler, evlerini bırakıp çadırlarda mülteci kamplarına sığındı

Gazze Şeridi'nde insani yardımın yetersizliği nedeniyle halk, un bulabilmek için değirmenlerin kapısında uzun saatler bekliyor. Değirmenler, yakıt sıkıntısı yüzünden az çalışabiliyor. Maghazi Mülteci Kampı'ndaki değirmene gidenler, soğuk ve saldırı tehlikesine aldırmadan bir çuval un almak için sıra bekliyor. 

Gazze Şeridi'ndeki Maghazi Mülteci Kampı'na ulaşan yol, İsrail'in dün gerçekleştirdiği hava saldırısında büyük zarar gördü. Yolun altındaki altyapı sistemi tahrip oldu ve yollarda çukurlar oluştu. Çukurlara akan pis su, kamptaki elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerini aksattı. Gazze'de yaşanan insani kriz, İsrail'in 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarıyla daha da derinleşiyor.

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