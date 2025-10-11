Gazze'de İnsanlık Krizi Paneli: Uluslararası Hukuk ve İsrail Tartışıldı

Gazze'de İnsanlık Krizi: Uluslararası Hukuk ve İsrail Sorunu paneli İstanbul'da yapıldı

İstanbul'da Cihannüma Derneği ve Hukukçular Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Gazze'de İnsanlık Krizi: Uluslararası Hukuk ve İsrail Sorunu" başlıklı panel, SETA konferans salonunda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları ve vurgu

Panelin açılışında konuşan Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah, dünyada uzun bir sessizlikten sonra siyonizme karşı insanlığın zaferine şahit olunduğunu ve bunun yakın zamanda Filistin zaferiyle taçlanmasını ümit ettiğini söyledi.

Cerrah, uluslararası hukuk yerine güçlülerin hukukunun egemen olduğunu belirterek, zaman içinde Filistinlilere uygulanan zulmün tırmandığını ifade etti ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Hukuk yoluyla bir şeyler yapılabileceğine itimadım yok, kalmadı. Dünya düzeninin egemenleri, lordları bunu arzu etmiyorlar. Gördük ki dünyada yaşayan vicdanlı insanlar inançları ne olursa olsun duygularının, gönüllerinin, vicdanlarının sesini dinlemek suretiyle bir kararlılık, cesaret ortaya koydular."

Cerrah, Gazze'de yapılan ateşkese de değinerek bunun ne kadar sağlıklı ve kalıcı olduğunu kestiremediklerini; çünkü karşılarında makul insanların olmadığını kaydetti.

Akademik takip ve çalışmalar

Cihannüma Derneği Akademiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Macit, hukukçularla 7 Ekim'deki saldırıların ardından süreci takip ettiklerini, geçen yıl Tekirdağ'da Gazze'de yaşananları ele alan bir çalıştay düzenlediklerini ve panel kapsamında bir kitap tanıtımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Hukukçular Derneği'nin değerlendirmesi

Hukukçular Derneği Genel Başkan Vekili Yasin Kayacı, içinde yaşadığımız çağın insan idrakinin kirletildiği bir yüzyıl olduğunu belirterek, "Gazze, Filistin, bir turnusol kağıdı haline dönüştü ve insanlık yeni bir zamana uyanıyor." dedi. Kayacı, okuduğu bir makaleye atıfla "yüzde 48 olan İsrail'i destekleme potansiyeli yüzde 10'lara düşmüş" ifadesini aktardı ve umudun eyleme dönüşmesi çağrısında bulundu.

Panel ve konuşmacılar

Konuşmaların ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sümeyye Koman ın oturum başkanlığını yaptığı panele geçildi. Panele konuşmacı olarak katılan isimler şunlardı:

Doç. Dr. Ali Osman Karaoğlu (Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Doç. Dr. Yusuf Erdem Gezgin (Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı), Dr. Hasan Basri Bülbül (Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi) ve Dr. Muhammet Celal Kul (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi).

Ele alınan konular

Panelde akademisyenler tarafından şu başlıklarda sunumlar yapıldı:

"Gazze'de İşlenen Soykırım Suçları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Tedbir Kararının Anlamı"

"Fıkhi Açıdan Boykot"

"Gazze'de UNRWA'nın Yıkımı ve Uluslararası Hukuk Açısından Muhtemel Sonuçları"

"İnsancıl Hukuk İhlalleri"

Panel, Gazze'deki insani krizin hukuki, etik ve fiili boyutlarına ilişkin değerlendirmelerle sonlandırıldı.

