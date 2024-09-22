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Gazze'de İnternet Erişimi Kesildi: Saldırılar Devam Ediyor

İsrail'in sürdürdüğü bombardımanlar sonucunda Gazze'nin internet erişimi kesildi, sivil altyapıya büyük zarar verildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 20:14
Gazze'de İnternet Erişimi Kesildi: Saldırılar Devam Ediyor

İsrail Saldırıları Gazze'nin İletişimini Kesintiye Uğrattı

Son dönemde şiddetli çatışmaların yaşandığı Gazze Şeridi'nde, devam eden İsrail bombardımanları sebebiyle internet erişiminde ciddi kesintiler yaşanıyor. Özellikle Gazze'nin güney ve orta bölgelerinde bağlantı sağlamakta güçlük çekiliyor.

Paltel'den Açıklama Geldi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, Han Yunus ve Deyr el-Belah bölgelerinde internet hizmetlerinin durduğunu üzüntüyle duyurdu. Şirket, hemen ardından, bu hizmeti yeniden sağlamak için ekiplerinin çalışmalara başladığını bildirdi.

Devam Eden Saldırılarda Büyük Kaybı Açıkladı

7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik sürdürülen İsrail saldırıları sonucunda, resmi veriler ışığında en az 41,431 Filistinli hayatını kaybetti; bunların 16,795’i çocuk, 11,378’i ise kadın.

Yaralı sayısının 95,818 olduğu belirtilirken, enkaz altında daha birçok insanın bulunduğu kaydediliyor. Aynı zamanda, sivil nüfusun korunması açısından kritik öneme sahip hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınıyor, bu durum sivil altyapıya büyük zarar vermekte.

Gazze halkının iletişim ve sağlık ihtiyacının karşılanması da bir o kadar zor hale geldi. Bu süreçte, uluslararası camiadan gelen destek çağrıları artarken, yaşanan insani kriz derinleşiyor.

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