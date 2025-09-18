Gazze'de İnternet Kesintisi İzolasyonu Derinleştiriyor

İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 2 gündür sabit internet ve hatlar kesildi; sağlık, sivil savunma ve insani yardım dağıtımı olumsuz etkileniyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:33
Gazze'de İnternet Kesintisi İzolasyonu Derinleştiriyor

Gazze'de İnternet Kesintisi İzolasyonu Derinleştiriyor

İsrail'in Gazze kentindeki altyapıyı hedef alan saldırıları nedeniyle 2 gündür sabit internet ve iletişim hizmetleri tamamen kesildi. Bu durum, bölgenin dış dünyadan izolasyonunu daha da derinleştiriyor.

Kesintinin boyutu ve etkileri

Filistin Telekomünikasyonu Düzenleme Kurumu çarşamba günü, İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle birçok ana yolun zarar görmesi sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde sabit internet ve iletişim hizmetlerinin kesildiğini duyurdu.

Genellikle birkaç saat ya da birkaç gün süren bu kesintiler, Gazze Şeridi’ni tamamen dış dünyadan izole eden bir durum olarak, asgari düzeyde işleyen hayati sektörleri doğrudan etkiliyor. Bunların başında sivil savunma, ambulans hizmetleri ve hastaneler geliyor. Ayrıca, insani yardımların dağıtımını aksatıyor ve günlük yaşamın tüm yönlerini felce uğratıyor.

Uluslararası tepki ve belgelenen kesintiler

İsrail, yaklaşık 2 yıldır Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü soykırım boyunca, iletişim ve internet ağını tamamen ve defalarca, uzun sürelerle kasıtlı olarak kesti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) ve insan hakları örgütlerinin bu politikayı tehlikeli ve gayri ahlaki olarak nitelendirerek kınamasına rağmen, İsrail bunu uluslararası hukuku hiçe sayarak uygulamayı sürdürüyor.

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü tarafından Ekim 2023te İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze’de 12'den fazla tam iletişim ve internet kesintisi belgelendi. Örgüt, bu politikanın sistematik olduğunu, Gazze’yi dış dünyadan izole etmeyi ve İsrail’in işlediği suçların üzerini örtmeyi amaçladığını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Bakan: Polis Özel Harekat yemek ihalesinde usulsüzlük iddiası
2
Papa 14. Leo: İsrail Gazze'de ABD'nin çağrılarına yanıt vermiyor
3
28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Diyarbakır'da başladı
4
Erdoğan: "Bu coğrafyada ev sahibiyiz" — Şehit Yakınları ve Gazi Kura Töreni
5
KİK Ortak Savunma Konseyi Doha'da Toplandı: İsrail'in Katar Saldırısına Karşı Ortak Önlemler
6
Afyonkarahisar Sultandağı'nda Traktör-Otomobil Çarpışması: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
DMAX'te "Gümrük Muhafaza Türkiye" 23 Eylül'de Başlıyor

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)