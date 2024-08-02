Gazze'de İsmail Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Törenleri

Gazze Şeridi’nde İsmail Heniyye için Gıyabi Cenaze Namazı

İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerinde gıyabi cenaze namazı düzenlendi. Bu etkinliğe yüz binlerce Filistinli katılarak destek verdi.

Cenaze Namazlarının Detayları

Cenaze namazları, Gazze'deki camilerde ve mülteci kamplarında gerçekleştirildi. Hutbelerde, Heniyye'nin ulusal birlik konusundaki kararlılığı ve Filistin direnişine katkıları üzerinde duruldu. Filistinlilerin sevinç ve üzüntülerini her zaman paylaştığı vurgulandı.

Hamas'tan Çağrı

Hamas, tüm camilerde Heniyye'nin suikastına yönelik öfke yürüyüşleri ve gıyabi cenaze namazları yapılması çağrısında bulundu. Bu eylemler, toplumun birlikteliği açısından büyük bir önem taşıdı.

Suikastın Ardından

İsmail Heniyye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunmaktaydı. 31 Temmuz'da İran Devrim Muhafızları Ordusu, Heniyye'nin konutuna yapılan bir saldırıyı duyurdu. İran ve Hamas, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Heniyye'nin Tarihsel Önemi

İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak seçilmişti. Onun liderliği, Filistin halkı için önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur.