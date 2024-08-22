Gazze'de İsrail Askerlerinden Şok Görüntüler

İsrail Askerinin Skandal Görüntüleri Ortaya Çıktı

Gazze Şeridi'nde devam eden savaş ortamında, bir İsrailli askerin çektiği görüntüler büyük bir infial yarattı. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan bu görüntülerde, mezarların tahrip edilmesi ve ölülerin saygısızca muamele edilmesi gibi insanlık dışı olaylar yer alıyor.

Mezarların Tahrip Edilmesi

Filistinli gazeteci Yunus Tiravi, Gazze'deki olayları belgelerken, bir çuval dolusu İsrail askerinin bir sivili sorgularken tünel girişi olduğunu düşündükleri bir alanı kazdığı görüntüleri paylaştı. Ayrıca, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus bölgesindeki bir mezarlığın buldozer yardımıyla tahrip edildiği anlar da kameralara yansıdı.

Alaycı ve Duyarsız Paylaşımlar

İsrail askerinin mezarların tahrip edildiği anları paylaşırken, "Beni cenazeye davet etmediğiniz için" gibi alaycı bir not eklediği dikkat çekti. Bunların yanı sıra, buldozerle bir çiftliği yok eden askerlerin görüntüleri de sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

İnsanlık Dışı Tavırlar

Görüntülerde, sokak köpeğinin bir Filistinlinin cesedini yemesi gibi rahatsız edici anlar yer alırken, bu anları "Köpek Ne Yapıyor" adlı şarkı ile arka plana koyması ise daha da fazla eleştiri topladı. Askerlerin eylemleri arasında, bir camiyi havaya uçurması ve Filistinlilere ait araçları parçalama anları da dikkat çekti.

Bu görüntüler, uluslararası toplumda büyük yankı bulurken, humaniter krizlerin gündeme taşınmasına sebep oldu.