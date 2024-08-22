Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de İsrail Askerlerinden Şok Görüntüler

İsrail askerinin Gazze'deki insanlık dışı görüntüleri sosyal medyada tepki topladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 23:54
Gazze'de İsrail Askerlerinden Şok Görüntüler

İsrail Askerinin Skandal Görüntüleri Ortaya Çıktı

Gazze Şeridi'nde devam eden savaş ortamında, bir İsrailli askerin çektiği görüntüler büyük bir infial yarattı. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşılan bu görüntülerde, mezarların tahrip edilmesi ve ölülerin saygısızca muamele edilmesi gibi insanlık dışı olaylar yer alıyor.

Mezarların Tahrip Edilmesi

Filistinli gazeteci Yunus Tiravi, Gazze'deki olayları belgelerken, bir çuval dolusu İsrail askerinin bir sivili sorgularken tünel girişi olduğunu düşündükleri bir alanı kazdığı görüntüleri paylaştı. Ayrıca, Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus bölgesindeki bir mezarlığın buldozer yardımıyla tahrip edildiği anlar da kameralara yansıdı.

Alaycı ve Duyarsız Paylaşımlar

İsrail askerinin mezarların tahrip edildiği anları paylaşırken, "Beni cenazeye davet etmediğiniz için" gibi alaycı bir not eklediği dikkat çekti. Bunların yanı sıra, buldozerle bir çiftliği yok eden askerlerin görüntüleri de sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

İnsanlık Dışı Tavırlar

Görüntülerde, sokak köpeğinin bir Filistinlinin cesedini yemesi gibi rahatsız edici anlar yer alırken, bu anları "Köpek Ne Yapıyor" adlı şarkı ile arka plana koyması ise daha da fazla eleştiri topladı. Askerlerin eylemleri arasında, bir camiyi havaya uçurması ve Filistinlilere ait araçları parçalama anları da dikkat çekti.

Bu görüntüler, uluslararası toplumda büyük yankı bulurken, humaniter krizlerin gündeme taşınmasına sebep oldu.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur