Gazze'de İsrail Askerlerine Bombalı Saldırı

Gazze’de Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin güney kısmında İsrail askerlerine yönelik bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

Bombalı Saldırı Gerçekleşti

Kassam Tugayları, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi’nde, İsrail askerlerinin bulunduğu iki zırhlı araca bombalı saldırı yapıldığını bildirdi.

İsrail Askerlerinde Ölü ve Yaralılar Var

Açıklamada, saldırının ardından çıkan silahlı çatışmada bazı İsrail askerlerinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı ifade edildi. Saldırı sonrası yaralıları almak amacıyla bölgeye İsrail helikopterinin iniş yaptığı belirtildi.

İsrail’den Henüz Yanıt Yok

İsrail makamlarından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadığı bildirildi. Öte yandan, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden çatışmalar, Kassam Tugayları ve diğer Filistinli direniş grupları ile İsrail ordusu arasında yoğun bir şekilde sürüyor.

Çatışmaların Ciddi Yansımaları

İsrail ordusunun, 7 Ekim tarihinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda, resmi verilere göre 40 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayının yarısından fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi. Ayrıca, en az 92 bin Filistinlinin yaralandığı, binlerce kişinin ise halen enkaz altında olduğu bilgisi geliyor.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları, hedef alınarak sivil altyapının da ciddi şekilde tahrip edildiği kaydedilmektedir.