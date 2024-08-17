Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de İsrail Askerlerine Bombalı Saldırı

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerine yönelik saldırı gerçekleştirdi. Yaralılar için helikopter gönderildi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 19:23
Gazze'de İsrail Askerlerine Bombalı Saldırı

Gazze’de Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nin güney kısmında İsrail askerlerine yönelik bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

Bombalı Saldırı Gerçekleşti

Kassam Tugayları, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi’nde, İsrail askerlerinin bulunduğu iki zırhlı araca bombalı saldırı yapıldığını bildirdi.

İsrail Askerlerinde Ölü ve Yaralılar Var

Açıklamada, saldırının ardından çıkan silahlı çatışmada bazı İsrail askerlerinin hayatını kaybettiği veya yaralandığı ifade edildi. Saldırı sonrası yaralıları almak amacıyla bölgeye İsrail helikopterinin iniş yaptığı belirtildi.

İsrail’den Henüz Yanıt Yok

İsrail makamlarından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadığı bildirildi. Öte yandan, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden çatışmalar, Kassam Tugayları ve diğer Filistinli direniş grupları ile İsrail ordusu arasında yoğun bir şekilde sürüyor.

Çatışmaların Ciddi Yansımaları

İsrail ordusunun, 7 Ekim tarihinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda, resmi verilere göre 40 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayının yarısından fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi. Ayrıca, en az 92 bin Filistinlinin yaralandığı, binlerce kişinin ise halen enkaz altında olduğu bilgisi geliyor.

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları, hedef alınarak sivil altyapının da ciddi şekilde tahrip edildiği kaydedilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı