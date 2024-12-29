Gazze'de İsrail Askerlerinin İnsanlık Dışı Muamelesi Ortaya Çıktı

İsrail Ordusunun Vahşeti Gazze'de Devam Ediyor

Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde devam eden zorunlu göçle birlikte, İsrail ordusunun insanlık dışı davranışları gündeme geliyor. 27 Aralık’ta, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki tek hizmet veren hastane olan Kemal Advan, İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. Sağlık personeli, hastalar ve refakatçiler zorla dışarı çıkartıldı ve hastane içerisindeki bazı bölümler ateşe verildi.

Alıkonulan Filistinlilerin Tanıklıkları

Hastanedeki saldırı ve alıkoyma olaylarının ardından, Gazze'ye ulaşan Filistinliler, yaşadıkları dehşeti aktardı. Zorla yerinden edilen gazeteci Muhammed Şerif, alıkonulma süresinde yaşadığı şiddeti şöyle anlattı: "İsrail askerleri hasta, yaralı, sivil ya da sağlık personeli alıkoyduğu tüm Filistinlilerin üstlerini aradı; darbetti. Bir yaralının ayağındaki plağı zorla çıkardılar."

Yaralı Filistinlilerin Yaşadığı Şiddet

Gazze kentine ulaşan yaralı Filistinli Abdurrahman Reyyan, İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü belirtti. Reyyan, "İsrail saldırısı sonucu ayağım yaralandı ve kısa bir süre önce ayağıma dışarıdan plak takıldı. Alıkonulduğum sırada askerler bana kasten şiddet uyguladı," dedi. Yine yaralı Iz el-Esud, kadınların zorla başörtülerinin çıkartılmaya çalışıldığını ifade etti.

İnsan Hakları İhlalleri ve BM'nin Tepkisi

Gazze’deki durum, Birleşmiş Milletler ve uluslararası raporlarda ‘vahşet’ olarak tanımlandı. BM Filistin Özel Raportörlüğü ve UNRWA, İsrail ordusunun bu tavırlarını kınadı. Gazze'deki olaylar, Filistinlilerin insani haklarının ihlali olarak dünya kamuoyuna aktarılıyor.

İsrail’in Stratejileri ve Planları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla yerinden etme planları kapsamında tahliye emirleri yayımladığı vurgulanıyor. Bu durum, Filistinlileri tehcir etmeyi ve ardından bölgenin kuşatılmasını öngören stratejilerin varlığını gösteriyor. Bu plan dahilinde, silahlı direnişçilere 'ölüm veya teslim olma' arasında bir tercih bırakıldığı, diğerlerinin ise 'düşman unsur' olarak görüldüğü kaydediliyor.

Bu ağır insan hakları ihlalleri, uluslararası insan hakları teşkilatları ve insanlık onuru için mücadele eden kuruluşlar tarafından duyurulmaya devam ediyor.