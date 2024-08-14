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Gazze'de İsrail Askerlerinin Saldırısı: 2 Sivil Savunma Mensubu Hayatını Kaybetti

Refah kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Sivil Savunma mensubu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:57
Gazze'de İsrail Askerlerinin Saldırısı: 2 Sivil Savunma Mensubu Hayatını Kaybetti

İsrail'in Saldırıları Sırasında İki Sivil Savunma Mensubu Hayatını Kaybetti

Gazze'nin güneyindeki Refah şehrinde gerçekleşen üzücü olayla ilgili Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, iki mensubunun İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, 7 Ekim tarihinden bu yana bu çatışmalarda yaşamını kaybeden Sivil Savunma personeli sayısının 82'ye yükseldiği belirtildi.

Hayatını Kaybedenler

Saldırıda hayatını kaybeden Sivil Savunma mensuplarının Astsubay Çavuş Suheyb Ebu Takiye ve Astsubay Hüseyin Diyab Ebu Camus olduğu bildirildi.

İnsani Felaketin Boyutları

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda en az 39,965 Filistinli yaşamını yitirirken, bunların 16,314'ü çocuk ve 10,980'i kadın olarak kaydedildi. Ayrıca, 92,294 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen birçok kişinin bulunduğu ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği bildirilmektedir.

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