Gazze'de İsrail Ateşiyle Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği ateş açma eylemi, yeni bir trajediye yol açtı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın verdiği bilgilere göre, geçen gün Han Yunus kentinde Uday Adil ed-Debbari isimli bir Filistinli hayatını kaybetti.

Ateşkese Rağmen İhlaller Sürüyor

19 Ocak'ta Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği belirtildi. 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılarda, 14 binden fazlasının enkaz altına kaybolduğu, toplamda ise 61 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında gerçekleştirilen ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Anlaşma çerçevesinde, 27 Ocak Pazartesi günü Netzarim Koridoru üzerinden Gazze'den kuzeye geçişler başlatıldı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay boyunca süregelen işgalinin ardından, 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştır. İlk dört turda, İsrail hapishanelerindeki 583 Filistinli esir ile Gazze’deki 13 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı.

Ateşkes anlaşması üç aşamadan oluşmakta, birinci aşamanın 42 gün sürmesi bekleniyor ve bu süreçte 1,900'ün üzerinde Filistinli esir ile 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.