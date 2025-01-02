Gazze'de İsrail Hava Saldırıları: 71 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'deki İnsani Drama Devam Ediyor

Gazze'deki hükümetten gelen son bilgilere göre, İsrail'in son 24 saatte gerçekleştirdiği 34 hava saldırısında 71 Filistinli hayatını kaybetti. Bu trajik olay, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine neden oluyor.

Yaralı Sayısı Artıyor

Saldırılarda onlarca insanın yaralandığı belirtilirken, sağlık kuruluşları acil yardım çağrısında bulundu. Yaralıların durumu hala kritik durumda. İnsanların güvenliği ve yaşam koşulları için uluslararası toplumdan destek bekleniyor.

Gazze'de yaşanan bu olaylar, uluslararası medyanın da dikkatini çekmiş durumda. Hava saldırılarının yaratmış olduğu can kayıpları ve yaralı sayısı, bölgede süregelen çatışmaların sonuçlarının acımasız bir yansıması olarak değerlendiriliyor.